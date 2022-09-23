Как освобожденный Лисичанск голосует за выход ЛНР из Украины

В Лисичанске (ЛНР) проходит референдум о вхождении народной республики в состав России. Корреспондент URA.RU рассказал, как голосуют сотрудники одного из местных предприятий.
«Освобожденный Лисичанск голосует за вхождение ЛНР в состав России. Чтобы обеспечить тайну голосования на избирательном участке даже сделали импровизированную ширму с помощью зонта», — сообщил корреспондент URA.RU.
Российские военные взяли под контроль Лисичанск в начале июля, это стало завершением в освобождении ЛНР, передает RT. В Донбассе, а также Запорожской и Херсонской областях проходят референдумы, сообщает Vse42.ru. Голосование завершится 27 сентября. В российских городах проходят митинги в поддержку референдумов на освобожденных территориях Донбасса и Украины.
Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, говорил президент РФ Владимир Путин.
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В Лисичанске (ЛНР) проходит референдум о вхождении народной республики в состав России. Корреспондент URA.RU рассказал, как голосуют сотрудники одного из местных предприятий. «Освобожденный Лисичанск голосует за вхождение ЛНР в состав России. Чтобы обеспечить тайну голосования на избирательном участке даже сделали импровизированную ширму с помощью зонта», — сообщил корреспондент URA.RU. Российские военные взяли под контроль Лисичанск в начале июля, это стало завершением в освобождении ЛНР, передает RT. В Донбассе, а также Запорожской и Херсонской областях проходят референдумы, сообщает Vse42.ru. Голосование завершится 27 сентября. В российских городах проходят митинги в поддержку референдумов на освобожденных территориях Донбасса и Украины. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, говорил президент РФ Владимир Путин.