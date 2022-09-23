Как освобожденный Лисичанск голосует за выход ЛНР из Украины

В освобожденном Лисичанске вместо ширмы на референдуме используют зонт
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЛНР проходит референдум о присоединении к России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Лисичанске (ЛНР) проходит референдум о вхождении народной республики в состав России. Корреспондент URA.RU рассказал, как голосуют сотрудники одного из местных предприятий.

«Освобожденный Лисичанск голосует за вхождение ЛНР в состав России. Чтобы обеспечить тайну голосования на избирательном участке даже сделали импровизированную ширму с помощью зонта», — сообщил корреспондент URA.RU.

Российские военные взяли под контроль Лисичанск в начале июля, это стало завершением в освобождении ЛНР, передает RT. В Донбассе, а также Запорожской и Херсонской областях проходят референдумы, сообщает Vse42.ru. Голосование завершится 27 сентября. В российских городах проходят митинги в поддержку референдумов на освобожденных территориях Донбасса и Украины.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, говорил президент РФ Владимир Путин.

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В Лисичанске (ЛНР) проходит референдум о вхождении народной республики в состав России. Корреспондент URA.RU рассказал, как голосуют сотрудники одного из местных предприятий. «Освобожденный Лисичанск голосует за вхождение ЛНР в состав России. Чтобы обеспечить тайну голосования на избирательном участке даже сделали импровизированную ширму с помощью зонта», — сообщил корреспондент URA.RU. Российские военные взяли под контроль Лисичанск в начале июля, это стало завершением в освобождении ЛНР, передает RT. В Донбассе, а также Запорожской и Херсонской областях проходят референдумы, сообщает Vse42.ru. Голосование завершится 27 сентября. В российских городах проходят митинги в поддержку референдумов на освобожденных территориях Донбасса и Украины. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, говорил президент РФ Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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