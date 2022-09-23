Как освобожденный Лисичанск голосует за выход ЛНР из Украины В освобожденном Лисичанске вместо ширмы на референдуме используют зонт 23 сентября 2022 в 22:19 Размер текста - 17 + В ЛНР проходит референдум о присоединении к России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Лисичанске (ЛНР) проходит референдум о вхождении народной республики в состав России. Корреспондент URA.RU рассказал, как голосуют сотрудники одного из местных предприятий. «Освобожденный Лисичанск голосует за вхождение ЛНР в состав России. Чтобы обеспечить тайну голосования на избирательном участке даже сделали импровизированную ширму с помощью зонта», — сообщил корреспондент URA.RU. Российские военные взяли под контроль Лисичанск в начале июля, это стало завершением в освобождении ЛНР, передает RT. В Донбассе, а также Запорожской и Херсонской областях проходят референдумы, сообщает Vse42.ru. Голосование завершится 27 сентября. В российских городах проходят митинги в поддержку референдумов на освобожденных территориях Донбасса и Украины. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, говорил президент РФ Владимир Путин. В Лисичанске (ЛНР) проходит референдум о вхождении народной республики в состав России. Корреспондент URA.RU рассказал, как голосуют сотрудники одного из местных предприятий. «Освобожденный Лисичанск голосует за вхождение ЛНР в состав России. Чтобы обеспечить тайну голосования на избирательном участке даже сделали импровизированную ширму с помощью зонта», — сообщил корреспондент URA.RU. Российские военные взяли под контроль Лисичанск в начале июля, это стало завершением в освобождении ЛНР, передает RT. В Донбассе, а также Запорожской и Херсонской областях проходят референдумы, сообщает Vse42.ru. Голосование завершится 27 сентября. В российских городах проходят митинги в поддержку референдумов на освобожденных территориях Донбасса и Украины. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, говорил президент РФ Владимир Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям