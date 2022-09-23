В России проходят митинги в поддержку референдумов на освобожденных территориях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музыкальный марафон Za Россию. Екатеринбург, концерт, флаг рф, флаг россии, концерт на площади, рок-концерт, зрители, концерт на улице, zaроссию
В Грозном на акцию пришли 50 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В российских городах проходят акции в поддержку референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

На Манежной площади в Москве проходит митинг в поддержку референдумов о вхождении в состав РФ территорий, освобожденных в ходе спецоперации на Украине. В Грозном на акцию пришли более 50 тысяч человек, сообщил РИА «Новости» председатель общественной палаты региона Исмаил Денильханов. Также митинги проходят в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Симферополе.

Референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях проходят с 23 по 27 сентября. Жители голосуют за вхождение регионов с состав РФ. На референдумах в ЛНР и ДНР ожидается максимальная явка, сообщает «Ридус» со ссылкой на ВЦИОМ. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями является демилитаризация и денацификация на Украине, а также помощь жителям Донбасса.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

В российских городах проходят акции в поддержку референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Об этом сообщает РИА «Новости». На Манежной площади в Москве проходит митинг в поддержку референдумов о вхождении в состав РФ территорий, освобожденных в ходе спецоперации на Украине. В Грозном на акцию пришли более 50 тысяч человек, сообщил РИА «Новости» председатель общественной палаты региона Исмаил Денильханов. Также митинги проходят в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Симферополе. Референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях проходят с 23 по 27 сентября. Жители голосуют за вхождение регионов с состав РФ. На референдумах в ЛНР и ДНР ожидается максимальная явка, сообщает «Ридус» со ссылкой на ВЦИОМ. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями является демилитаризация и денацификация на Украине, а также помощь жителям Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...