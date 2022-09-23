В России проходят митинги в поддержку референдумов на освобожденных территориях

В российских городах проходят акции в поддержку референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
На Манежной площади в Москве проходит митинг в поддержку референдумов о вхождении в состав РФ территорий, освобожденных в ходе спецоперации на Украине. В Грозном на акцию пришли более 50 тысяч человек, сообщил РИА «Новости» председатель общественной палаты региона Исмаил Денильханов. Также митинги проходят в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Симферополе.
Референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях проходят с 23 по 27 сентября. Жители голосуют за вхождение регионов с состав РФ. На референдумах в ЛНР и ДНР ожидается максимальная явка, сообщает «Ридус» со ссылкой на ВЦИОМ. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями является демилитаризация и денацификация на Украине, а также помощь жителям Донбасса.
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