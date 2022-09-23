Лукашенко признался, что ему «осточертело» быть президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему «уже осточертело» быть главой республики. Однако уточнил, что он находится под давлением своих соратников, переживает за их судьбу при другой власти и не хочет их подвести.
«Когда говорят: „Вот Лукашенко, сколько он там будет <…> “ Слушайте, да мне это уже осточертело. Я уже не знаю, за счет чего я вообще <…> Это ж скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме», — приводит слова белорусского лидера издание «БелТА». В то же время Лукашенко уточнил, что находится «под большим давлением» со стороны своих соратников. «А что будет с вами? <…> Ну ладно, мы приведем к власти (у нас еще хватает) нормальных людей. А где гарантия, что они удержат эту власть? Где гарантия? Гарантии нет», — подытожил он.
В январе Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию в шутку назвал себя «диктатором». По его словам, ему трудно понимать демократию. До этого Лукашенко заявил, что в Беларуси грядет смена власти. При этом он отметил, что нынешнее правительство должно не полностью уходить, а отойти на «запасные пути» и дать возможность новому поколению спокойно прийти к власти. Сам Лукашенко планирует оставаться президентом до тех пор, пока вокруг Беларуси тяжелая обстановка.
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