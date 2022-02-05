Лукашенко заявил, что не хочет быть президентом Беларуси

05 февраля 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Белорусы смогут выбрать нового президента, когда вокруг все будет спокойно, заявил Александр Лукашенко Фото: Официальное интернет-представительство Президента России Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не по собственному желанию занимает пост главы республики. По словам белорусского лидера, он зависит от многих обстоятельств. Лукашенко также подчеркнул, что будет президентом до тех пор, пока вокруг Беларуси тяжелая обстановка. «Поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бой тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от обстоятельств многих», — цитирует Александра Лукашенко журналист Владимир Соловьев в своем telegram-канале. Президент Беларуси заявил, что будет оставаться на своем посту, пока вокруг и внутри республики будет сохраняться тяжелая обстановка. По его словам, когда все будет спокойно, тогда белорусы выберут нового главу государства. Ранее Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию в шутку назвал себя «диктатором». По его словам, ему трудно понимать демократию. До этого Лукашенко заявил, что в Беларуси грядет смена власти. При этом он отметил, что нынешнее правительство должно не полностью уходить, а отойти на «запасные пути» и дать возможность новому поколению спокойно прийти к власти. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не по собственному желанию занимает пост главы республики. По словам белорусского лидера, он зависит от многих обстоятельств. Лукашенко также подчеркнул, что будет президентом до тех пор, пока вокруг Беларуси тяжелая обстановка. «Поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бой тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от обстоятельств многих», — цитирует Александра Лукашенко журналист Владимир Соловьев в своем telegram-канале. Президент Беларуси заявил, что будет оставаться на своем посту, пока вокруг и внутри республики будет сохраняться тяжелая обстановка. По его словам, когда все будет спокойно, тогда белорусы выберут нового главу государства. Ранее Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию в шутку назвал себя «диктатором». По его словам, ему трудно понимать демократию. До этого Лукашенко заявил, что в Беларуси грядет смена власти. При этом он отметил, что нынешнее правительство должно не полностью уходить, а отойти на «запасные пути» и дать возможность новому поколению спокойно прийти к власти.