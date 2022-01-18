18 января 2022

Лукашенко намекнул на смену власти в Белоруссии. «Нынешний президент не вечен»

© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко, лукашенко александр
Александр Лукашенко отметил, что нынешнее правительство поможет новым политикам прийти к власти Фото:

В Белоруссии грядет смена власти, а будущие президенты республики практически видны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу доработки проекта изменений и дополнений Конституции.

«Нынешний президент не вечен. Придут новые люди. Будущие президенты в нашей стране практически видны», — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что нынешнее правительство республики четко решилось, что оно должно не полностью уходить, а отойти на «запасные пути» и дать возможность новому поколению спокойно прийти к власти. «Мы не должны конфликтовать с ним, мы должны, наблюдая, направлять, куда надо. Для этого надо иметь решения. Вот оно есть ВНС (Всебелорусское народное собрание — прим. URA.RU) и так далее», — резюмировал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии допустил начало досрочных выборов главы государства. В феврале в республике пройдет референдум о принятии новой Конституции, передает RT.

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В Белоруссии грядет смена власти, а будущие президенты республики практически видны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу доработки проекта изменений и дополнений Конституции. «Нынешний президент не вечен. Придут новые люди. Будущие президенты в нашей стране практически видны», — сказал Александр Лукашенко. Он отметил, что нынешнее правительство республики четко решилось, что оно должно не полностью уходить, а отойти на «запасные пути» и дать возможность новому поколению спокойно прийти к власти. «Мы не должны конфликтовать с ним, мы должны, наблюдая, направлять, куда надо. Для этого надо иметь решения. Вот оно есть ВНС (Всебелорусское народное собрание — прим. URA.RU) и так далее», — резюмировал Лукашенко. Ранее сообщалось, что президент Белоруссии допустил начало досрочных выборов главы государства. В феврале в республике пройдет референдум о принятии новой Конституции, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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