Лукашенко намекнул на смену власти в Белоруссии. «Нынешний президент не вечен»

18 января 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко отметил, что нынешнее правительство поможет новым политикам прийти к власти Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь В Белоруссии грядет смена власти, а будущие президенты республики практически видны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу доработки проекта изменений и дополнений Конституции. «Нынешний президент не вечен. Придут новые люди. Будущие президенты в нашей стране практически видны», — сказал Александр Лукашенко. Он отметил, что нынешнее правительство республики четко решилось, что оно должно не полностью уходить, а отойти на «запасные пути» и дать возможность новому поколению спокойно прийти к власти. «Мы не должны конфликтовать с ним, мы должны, наблюдая, направлять, куда надо. Для этого надо иметь решения. Вот оно есть ВНС (Всебелорусское народное собрание — прим. URA.RU) и так далее», — резюмировал Лукашенко. Ранее сообщалось, что президент Белоруссии допустил начало досрочных выборов главы государства. В феврале в республике пройдет референдум о принятии новой Конституции, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Белоруссии грядет смена власти, а будущие президенты республики практически видны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу доработки проекта изменений и дополнений Конституции. «Нынешний президент не вечен. Придут новые люди. Будущие президенты в нашей стране практически видны», — сказал Александр Лукашенко. Он отметил, что нынешнее правительство республики четко решилось, что оно должно не полностью уходить, а отойти на «запасные пути» и дать возможность новому поколению спокойно прийти к власти. «Мы не должны конфликтовать с ним, мы должны, наблюдая, направлять, куда надо. Для этого надо иметь решения. Вот оно есть ВНС (Всебелорусское народное собрание — прим. URA.RU) и так далее», — резюмировал Лукашенко. Ранее сообщалось, что президент Белоруссии допустил начало досрочных выборов главы государства. В феврале в республике пройдет референдум о принятии новой Конституции, передает RT.