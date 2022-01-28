Лукашенко признал себя диктатором

28 января 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Лукашенко объяснил, что значит «демократия по-белорусски» Фото: MAXIM GUCHEK / POOL EPA Президент Беларуси Александр Лукашенко в шутку назвал себя «диктатором» и попытался объяснить, что значит «демократия по-белорусски». Эти слова прозвучали во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию. Один из участников послания попросил главу республики объяснить, как он понимает демократию по-белорусски. «Я же „диктатор“. Мне трудно понимать демократию», — отшутился Александр Лукашенко. Информацию передает республиканское издание «БЕЛТА». Также белорусский лидер отметил, что демократия — это прежде всего права людей. «Демократия — это права и свободы. В рамках закона. Имеешь права, можешь проявить себя — иди создавай предприятия, трудись. Вот и вся демократия. Она должна быть от жизни, от народа, поскольку это власть народа», — продолжил Лукашенко. Ранее глава государства заявил, что в Беларуси грядет смена власти, а будущие президенты республики практически видны. При этом он отметил, что нынешнее правительство должно не полностью уходить, а отойти на «запасные пути» и дать возможность новому поколению спокойно прийти к власти. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в шутку назвал себя «диктатором» и попытался объяснить, что значит «демократия по-белорусски». Эти слова прозвучали во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию. Один из участников послания попросил главу республики объяснить, как он понимает демократию по-белорусски. «Я же „диктатор“. Мне трудно понимать демократию», — отшутился Александр Лукашенко. Информацию передает республиканское издание «БЕЛТА». Также белорусский лидер отметил, что демократия — это прежде всего права людей. «Демократия — это права и свободы. В рамках закона. Имеешь права, можешь проявить себя — иди создавай предприятия, трудись. Вот и вся демократия. Она должна быть от жизни, от народа, поскольку это власть народа», — продолжил Лукашенко. Ранее глава государства заявил, что в Беларуси грядет смена власти, а будущие президенты республики практически видны. При этом он отметил, что нынешнее правительство должно не полностью уходить, а отойти на «запасные пути» и дать возможность новому поколению спокойно прийти к власти.