В США назвали два сценария, при которых РФ применит ядерное оружие

Экс-аналитик Белого дома: Путин применит ядерное оружие в случае ввода войск НАТО на Украину

23 сентября 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Путин может отдать приказ о ядерном оружие, если Украина вторгнется на территорию РФ, считает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия, если армия НАТО вступит в украинский конфликт или Вооруженные силы Украины (ВСУ) пересекут границу России. Такое предположение озвучил экс-аналитик Белого дома, старший советник Центра стратегических и международных исследований США Марк Кансиан. «Одна из них (потенциальных ситуаций, при которых РФ может применить ядерное оружие — прим. URA.RU) заключается в том, что войска НАТО зашли на Украину. Второй сценарий заключается в том, что украинские войска фактически вошли на территорию России», — приводит слова эксперта британская газета Daily Mirror. Однако, по мнению эксперта аналитического центра обороны и безопасности Британии Эдварда Арнольда, оба описанных исхода маловероятны. Как утверждает аналитик, «НАТО стремится смягчить риски эскалации», поэтому не вводит войска на территорию Украины. Второй вариант, по словам Арнольда, также невозможен, поскольку подтвердит слова Путина о необходимости проведения спецоперации для защиты суверенитета РФ. Россия проводит спецоперацию по защите республик Донбасса. Путин неоднократно говорил, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Однако в последние месяцы Украина подошла к «очень опасной черте», из-за регулярных обстрелов Запорожской АЭС миру грозит ядерная катастрофа, утверждал военный эксперт. 21 сентября Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты страны и своего народа от угрозы, исходящей от стран НАТО, в том числе применяя ядерное оружие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия, если армия НАТО вступит в украинский конфликт или Вооруженные силы Украины (ВСУ) пересекут границу России. Такое предположение озвучил экс-аналитик Белого дома, старший советник Центра стратегических и международных исследований США Марк Кансиан. «Одна из них (потенциальных ситуаций, при которых РФ может применить ядерное оружие — прим. URA.RU) заключается в том, что войска НАТО зашли на Украину. Второй сценарий заключается в том, что украинские войска фактически вошли на территорию России», — приводит слова эксперта британская газета Daily Mirror. Однако, по мнению эксперта аналитического центра обороны и безопасности Британии Эдварда Арнольда, оба описанных исхода маловероятны. Как утверждает аналитик, «НАТО стремится смягчить риски эскалации», поэтому не вводит войска на территорию Украины. Второй вариант, по словам Арнольда, также невозможен, поскольку подтвердит слова Путина о необходимости проведения спецоперации для защиты суверенитета РФ. Россия проводит спецоперацию по защите республик Донбасса. Путин неоднократно говорил, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Однако в последние месяцы Украина подошла к «очень опасной черте», из-за регулярных обстрелов Запорожской АЭС миру грозит ядерная катастрофа, утверждал военный эксперт. 21 сентября Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты страны и своего народа от угрозы, исходящей от стран НАТО, в том числе применяя ядерное оружие.