Украина подошла к «очень опасной черте» из-за регулярных обстрелов Запорожской АЭС. Так считает военный эксперт, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин.
«Украина сейчас занимается путешествием по офигенно тонкому льду. Да, ядерная станция — объект очень прочный. Уничтожить его можно только целенаправленно. Но если играть с огнем на атомной станции, можно доиграться. Украина действует в логике тотальной войны, где все средства хороши. Но здесь они подошли к очень опасной черте. Люди, у которых уже случилась одна ядерная катастрофа, пытаются идти ко второй», — сказал Норин, передает «Украина.ру».
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Украина подошла к «очень опасной черте» из-за регулярных обстрелов Запорожской АЭС. Так считает военный эксперт, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин. «Украина сейчас занимается путешествием по офигенно тонкому льду. Да, ядерная станция — объект очень прочный. Уничтожить его можно только целенаправленно. Но если играть с огнем на атомной станции, можно доиграться. Украина действует в логике тотальной войны, где все средства хороши. Но здесь они подошли к очень опасной черте. Люди, у которых уже случилась одна ядерная катастрофа, пытаются идти ко второй», — сказал Норин, передает «Украина.ру». Ранее стало известно, что сотрудники службы безопасности ООН не будут определять от ответственных за обстрелы станции. По словам представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, сотрудники ООН продолжат обеспечивать охрану миссии МАГАТЭ.