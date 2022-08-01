Путин заявил о недопустимости ядерной войны

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
В ядерное войне не может быть победителей, подчеркнул Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин направил послание участникам X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. В своем послании глава государства подчеркнул, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Кремля.

«Как государство — участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», — сказал Путин.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета, сообщает телеканал 360. В МИД РФ в свою очередь заявляли, что США балансируют на грани прямого ядерного конфликта с Россией.

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Президент России Владимир Путин направил послание участникам X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. В своем послании глава государства подчеркнул, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Кремля. «Как государство — участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», — сказал Путин. Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета, сообщает телеканал 360. В МИД РФ в свою очередь заявляли, что США балансируют на грани прямого ядерного конфликта с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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