Путин заявил о недопустимости ядерной войны

01 августа 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

В ядерное войне не может быть победителей, подчеркнул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин направил послание участникам X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. В своем послании глава государства подчеркнул, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Кремля. «Как государство — участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», — сказал Путин. Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета, сообщает телеканал 360. В МИД РФ в свою очередь заявляли, что США балансируют на грани прямого ядерного конфликта с Россией.

Президент России Владимир Путин направил послание участникам X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. В своем послании глава государства подчеркнул, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Кремля. «Как государство — участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», — сказал Путин. Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета, сообщает телеканал 360. В МИД РФ в свою очередь заявляли, что США балансируют на грани прямого ядерного конфликта с Россией.