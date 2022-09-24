На Курганмашзаводе готовят фильм о российском вооружении для показа в Индии

В Индии покажут процесс изготовления бронетехники на курганском заводе

25 сентября 2022 в 00:47 Размер текста - 17 +

На Курганском машиностроительном заводе готовят фильм о российском вооружении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Курганмашзаводе идут съемки проекта, посвященного российскому вооружению, который покажут в Индии. Три дня на заводе, базовом предприятии Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России, работала съемочная группа видеопроекта Gun Tour: Russia (Russia Today), — сообщили в пресс-службе предприятия. «О том, как создается знаменитая на весь мир бронетехника, зрителям Индии на английском языке расскажет гражданин этой страны Удей Сингх. Удей впечатлен мощью завода. Он узнал, как варят корпуса боевой машины пехоты БМП-3, как ее собирают и испытывают на полигоне», — рассказали в пресс-службе Курганмашзавода. Там также отметили, что автор проекта из Индии «не смог описать словами, как ему понравился завод» и признался, что никогда такого не видел. «Каждый раз, выходя из цеха, я думал: интереснее уже не будет, но удивлялся все больше и больше. Очень страшно было сниматься в машине, когда кругом бурлила вода, и очень, очень громко ревел под ногами двигатель. Но еще больше меня поразило, когда я сидел в БМП-3 во время выстрела», — приводит слова автора проекта пресс-служба завода. В фильм войдут не только кадры завода, но и самого Кургана, рассказали на предприятии.

На Курганмашзаводе идут съемки проекта, посвященного российскому вооружению, который покажут в Индии. Три дня на заводе, базовом предприятии Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России, работала съемочная группа видеопроекта Gun Tour: Russia (Russia Today), — сообщили в пресс-службе предприятия. «О том, как создается знаменитая на весь мир бронетехника, зрителям Индии на английском языке расскажет гражданин этой страны Удей Сингх. Удей впечатлен мощью завода. Он узнал, как варят корпуса боевой машины пехоты БМП-3, как ее собирают и испытывают на полигоне», — рассказали в пресс-службе Курганмашзавода. Там также отметили, что автор проекта из Индии «не смог описать словами, как ему понравился завод» и признался, что никогда такого не видел. «Каждый раз, выходя из цеха, я думал: интереснее уже не будет, но удивлялся все больше и больше. Очень страшно было сниматься в машине, когда кругом бурлила вода, и очень, очень громко ревел под ногами двигатель. Но еще больше меня поразило, когда я сидел в БМП-3 во время выстрела», — приводит слова автора проекта пресс-служба завода. В фильм войдут не только кадры завода, но и самого Кургана, рассказали на предприятии.