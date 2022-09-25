25 сентября 2022

Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса нанес первое поражение «Тюмени» в сезоне

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Стадион ФК
Матч проходил в Тюмени на стадионе «Геолог» Фото:

Футбольный клуб «Тюмень» уступил ФК «Торпедо» из Миасса со счетом 1:2. Это поражение стало первым для тюменцев в сезоне 2022/2023. Матч проходил на стадионе «Геолог» в Тюмени.

«Первенство России по футболу. Вторая лига. Группа 4. 10-й тур. ФК „Тюмень“ — „Торпедо“ (Миасс) — 1:2», — сообщает издание «Тюменская арена». В составе гостей голы забили — Шпитальный (61 минута), Замятин (78). У хозяев отличился — Порохов (87).

Для футболистов «Тюмени» проигрыш от «Торпедо» — это первое поражение в нынешнем сезоне. Кроме того, прервалась серия из 23 матчей без поражений в официальных играх.

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Футбольный клуб «Тюмень» уступил ФК «Торпедо» из Миасса со счетом 1:2. Это поражение стало первым для тюменцев в сезоне 2022/2023. Матч проходил на стадионе «Геолог» в Тюмени. «Первенство России по футболу. Вторая лига. Группа 4. 10-й тур. ФК „Тюмень“ — „Торпедо“ (Миасс) — 1:2», — сообщает издание «Тюменская арена». В составе гостей голы забили — Шпитальный (61 минута), Замятин (78). У хозяев отличился — Порохов (87). Для футболистов «Тюмени» проигрыш от «Торпедо» — это первое поражение в нынешнем сезоне. Кроме того, прервалась серия из 23 матчей без поражений в официальных играх.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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