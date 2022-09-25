Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса нанес первое поражение «Тюмени» в сезоне

25 сентября 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

Матч проходил в Тюмени на стадионе «Геолог» Фото: Николай Бастриков © URA.RU Футбольный клуб «Тюмень» уступил ФК «Торпедо» из Миасса со счетом 1:2. Это поражение стало первым для тюменцев в сезоне 2022/2023. Матч проходил на стадионе «Геолог» в Тюмени. «Первенство России по футболу. Вторая лига. Группа 4. 10-й тур. ФК „Тюмень“ — „Торпедо“ (Миасс) — 1:2», — сообщает издание «Тюменская арена». В составе гостей голы забили — Шпитальный (61 минута), Замятин (78). У хозяев отличился — Порохов (87). Для футболистов «Тюмени» проигрыш от «Торпедо» — это первое поражение в нынешнем сезоне. Кроме того, прервалась серия из 23 матчей без поражений в официальных играх.

Футбольный клуб «Тюмень» уступил ФК «Торпедо» из Миасса со счетом 1:2. Это поражение стало первым для тюменцев в сезоне 2022/2023. Матч проходил на стадионе «Геолог» в Тюмени. «Первенство России по футболу. Вторая лига. Группа 4. 10-й тур. ФК „Тюмень“ — „Торпедо“ (Миасс) — 1:2», — сообщает издание «Тюменская арена». В составе гостей голы забили — Шпитальный (61 минута), Замятин (78). У хозяев отличился — Порохов (87). Для футболистов «Тюмени» проигрыш от «Торпедо» — это первое поражение в нынешнем сезоне. Кроме того, прервалась серия из 23 матчей без поражений в официальных играх.