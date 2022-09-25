25 сентября 2022
24 сентября 2022

Клава Кока показала, как озвучивает героиню из мультфильма про кукол LOL. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Певица озвучила главную героиню мультфильма про куколок LOL (фото из архива) Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала, как озвучивает главную героиню мультфильма L.O.L Surprise: The Movie. Артистка опубликовала видео в своем telegram-канале.

«Я вернулась на студию, но не для записи новой песни. Я озвучиваю главную героиню — девчонку, куклу LOL. Сейчас прочитаю вам что-нибудь. Вот, например, очень сложная строчка: „Угу“. Все», — сказала Клава Кока. Она заявила, что после озвучки скупит всю коллекцию кукол.

Картина L.O.L Surprise: The Movie выйдет в российский прокат 15 декабря. Мультфильм посвящен популярным куколкам LOL. По сюжету школьница Ава очень любит кукол. Во время переезда она находит необычные 3D-очки, которые переносят ее в анимированный мир любимых персонажей. Тогда она сама становится одной из кукол LOL.

Клава Кока озвучивает главную героиню мультфильма
Фото:

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала, как озвучивает главную героиню мультфильма L.O.L Surprise: The Movie. Артистка опубликовала видео в своем telegram-канале. «Я вернулась на студию, но не для записи новой песни. Я озвучиваю главную героиню — девчонку, куклу LOL. Сейчас прочитаю вам что-нибудь. Вот, например, очень сложная строчка: „Угу“. Все», — сказала Клава Кока. Она заявила, что после озвучки скупит всю коллекцию кукол. Картина L.O.L Surprise: The Movie выйдет в российский прокат 15 декабря. Мультфильм посвящен популярным куколкам LOL. По сюжету школьница Ава очень любит кукол. Во время переезда она находит необычные 3D-очки, которые переносят ее в анимированный мир любимых персонажей. Тогда она сама становится одной из кукол LOL.
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