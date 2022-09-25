Клава Кока показала, как озвучивает героиню из мультфильма про кукол LOL. Фото, видео

26 сентября 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

Певица озвучила главную героиню мультфильма про куколок LOL (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала, как озвучивает главную героиню мультфильма L.O.L Surprise: The Movie. Артистка опубликовала видео в своем telegram-канале. «Я вернулась на студию, но не для записи новой песни. Я озвучиваю главную героиню — девчонку, куклу LOL. Сейчас прочитаю вам что-нибудь. Вот, например, очень сложная строчка: „Угу“. Все», — сказала Клава Кока. Она заявила, что после озвучки скупит всю коллекцию кукол. Картина L.O.L Surprise: The Movie выйдет в российский прокат 15 декабря. Мультфильм посвящен популярным куколкам LOL. По сюжету школьница Ава очень любит кукол. Во время переезда она находит необычные 3D-очки, которые переносят ее в анимированный мир любимых персонажей. Тогда она сама становится одной из кукол LOL. Клава Кока озвучивает главную героиню мультфильма Фото: telegram-канал «Клава Кока»

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала, как озвучивает главную героиню мультфильма L.O.L Surprise: The Movie. Артистка опубликовала видео в своем telegram-канале. «Я вернулась на студию, но не для записи новой песни. Я озвучиваю главную героиню — девчонку, куклу LOL. Сейчас прочитаю вам что-нибудь. Вот, например, очень сложная строчка: „Угу“. Все», — сказала Клава Кока. Она заявила, что после озвучки скупит всю коллекцию кукол. Картина L.O.L Surprise: The Movie выйдет в российский прокат 15 декабря. Мультфильм посвящен популярным куколкам LOL. По сюжету школьница Ава очень любит кукол. Во время переезда она находит необычные 3D-очки, которые переносят ее в анимированный мир любимых персонажей. Тогда она сама становится одной из кукол LOL.