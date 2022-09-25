25 сентября 2022
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23 сентября 2022

В ХМАО при пожаре спасли двух человек

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В Нефтеюганске из пожара спасли двух человек (фото из архива) Фото:

При пожаре в жилом доме в 10-м микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) пожарные спасли двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на официальном сайте.

«В 15:36 (мест) поступило сообщение о пожаре в жилом доме. Пожар локализован в 15:48. Ликвидация (открытого горения) в 15:50. На пожаре спасено 2 человека (пожарными с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания)», — сообщает пресс-служба ведомства.

В тушении было задействовано 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. Причины пожара выясняются органами дознания МЧС России.

Ранее URA.RU рассказало, что пожарные Нефтеюганска дважды за ночь выезжали для тушения жилого дома. Горел расселенный дом в 6-м микрорайоне.

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При пожаре в жилом доме в 10-м микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) пожарные спасли двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на официальном сайте. «В 15:36 (мест) поступило сообщение о пожаре в жилом доме. Пожар локализован в 15:48. Ликвидация (открытого горения) в 15:50. На пожаре спасено 2 человека (пожарными с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания)», — сообщает пресс-служба ведомства. В тушении было задействовано 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. Причины пожара выясняются органами дознания МЧС России. Ранее URA.RU рассказало, что пожарные Нефтеюганска дважды за ночь выезжали для тушения жилого дома. Горел расселенный дом в 6-м микрорайоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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