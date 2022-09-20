В ХМАО пожарные дважды тушили дом

В Нефтеюганске (ХМАО) пожарные дважды выезжали на тушение расселенного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на официальном сайте.
«В 00:05 поступило сообщение о возгорании пола на первом этаже нежилого дома. По прибытию пожарных подразделений наблюдался дым из окна первого этажа. В 02:10 повторное реагирование на возгорание в расселенном доме в 6-м микрорайоне г. Нефтеюганска», — сообщает пресс-служба ведомства. Горела квартира на втором этаже.
Для ликвидации первого возгорания пожарным потребовалось 11 минут, для второго — 17 минут. Причины возгораний выясняются, пострадавших нет.
Ранее URA.RU рассказало о пожаре в производственном здании в Ханты-Мансийске. После ликвидации открытого огня, в здании обнаружили тело 15-летней девочки.
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