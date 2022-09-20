20 сентября 2022
19 сентября 2022

В ХМАО пожарные дважды тушили дом

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожар, пламя, огонь, огнеборец
В Нефтеюганске пожарные дважды за ночь тушили расселенный дом Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) пожарные дважды выезжали на тушение расселенного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на официальном сайте.

«В 00:05 поступило сообщение о возгорании пола на первом этаже нежилого дома. По прибытию пожарных подразделений наблюдался дым из окна первого этажа. В 02:10 повторное реагирование на возгорание в расселенном доме в 6-м микрорайоне г. Нефтеюганска», — сообщает пресс-служба ведомства. Горела квартира на втором этаже.

Для ликвидации первого возгорания пожарным потребовалось 11 минут, для второго — 17 минут. Причины возгораний выясняются, пострадавших нет.

Ранее URA.RU рассказало о пожаре в производственном здании в Ханты-Мансийске. После ликвидации открытого огня, в здании обнаружили тело 15-летней девочки.

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В Нефтеюганске (ХМАО) пожарные дважды выезжали на тушение расселенного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на официальном сайте. «В 00:05 поступило сообщение о возгорании пола на первом этаже нежилого дома. По прибытию пожарных подразделений наблюдался дым из окна первого этажа. В 02:10 повторное реагирование на возгорание в расселенном доме в 6-м микрорайоне г. Нефтеюганска», — сообщает пресс-служба ведомства. Горела квартира на втором этаже. Для ликвидации первого возгорания пожарным потребовалось 11 минут, для второго — 17 минут. Причины возгораний выясняются, пострадавших нет. Ранее URA.RU рассказало о пожаре в производственном здании в Ханты-Мансийске. После ликвидации открытого огня, в здании обнаружили тело 15-летней девочки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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