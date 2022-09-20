В ХМАО пожарные дважды тушили дом

В Нефтеюганске пожарные дважды за ночь тушили расселенный дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) пожарные дважды выезжали на тушение расселенного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на официальном сайте.

«В 00:05 поступило сообщение о возгорании пола на первом этаже нежилого дома. По прибытию пожарных подразделений наблюдался дым из окна первого этажа. В 02:10 повторное реагирование на возгорание в расселенном доме в 6-м микрорайоне г. Нефтеюганска», — сообщает пресс-служба ведомства. Горела квартира на втором этаже.

Для ликвидации первого возгорания пожарным потребовалось 11 минут, для второго — 17 минут. Причины возгораний выясняются, пострадавших нет.

Ранее URA.RU рассказало о пожаре в производственном здании в Ханты-Мансийске. После ликвидации открытого огня, в здании обнаружили тело 15-летней девочки.