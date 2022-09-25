25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

В Березниках банда вандалов орудует на кладбище. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Период самоизоляции. Пермь, могила, кладбище
На кладбище срезают оградки Фото:

На городском кладбище в Березниках (Пермский край) вандалы срезают оградки у памятников и присваивают себе. О происходящем рассказала горожанка в соцсети «ВКонтакте».

«Здравствуйте, хочу сообщить неприятную новость — на городском кладбище (старое) кто-то срезает оградки», — написала пермячка в посте. В комментариях горожане сообщили, что это массовая ситуация. У кого-то металл срезали, а где-то просто вырвали из земли.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, сообщений о происходящем в полицию не поступало. По информации, опубликованной в сети интернет зарегистрирован материал проверки. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Срезанная оградка на кладбище

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На городском кладбище в Березниках (Пермский край) вандалы срезают оградки у памятников и присваивают себе. О происходящем рассказала горожанка в соцсети «ВКонтакте». «Здравствуйте, хочу сообщить неприятную новость — на городском кладбище (старое) кто-то срезает оградки», — написала пермячка в посте. В комментариях горожане сообщили, что это массовая ситуация. У кого-то металл срезали, а где-то просто вырвали из земли. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, сообщений о происходящем в полицию не поступало. По информации, опубликованной в сети интернет зарегистрирован материал проверки. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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