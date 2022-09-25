На городском кладбище в Березниках (Пермский край) вандалы срезают оградки у памятников и присваивают себе. О происходящем рассказала горожанка в соцсети «ВКонтакте».
«Здравствуйте, хочу сообщить неприятную новость — на городском кладбище (старое) кто-то срезает оградки», — написала пермячка в посте. В комментариях горожане сообщили, что это массовая ситуация. У кого-то металл срезали, а где-то просто вырвали из земли.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, сообщений о происходящем в полицию не поступало. По информации, опубликованной в сети интернет зарегистрирован материал проверки. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
Срезанная оградка на кладбище
«ЧП Березники»/vk.com
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На городском кладбище в Березниках (Пермский край) вандалы срезают оградки у памятников и присваивают себе. О происходящем рассказала горожанка в соцсети «ВКонтакте». «Здравствуйте, хочу сообщить неприятную новость — на городском кладбище (старое) кто-то срезает оградки», — написала пермячка в посте. В комментариях горожане сообщили, что это массовая ситуация. У кого-то металл срезали, а где-то просто вырвали из земли. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, сообщений о происходящем в полицию не поступало. По информации, опубликованной в сети интернет зарегистрирован материал проверки. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.