Иностранные наблюдатели не выявили нарушений на референдуме в ЛНР. Видео

26 сентября 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Иностранные наблюдатели на референдуме в ЛНР поделились своими впечатлениями Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Иностранные наблюдатели остались довольны тем, как проходит референдум по вхождению Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Очень рада, что могу присутствовать здесь, и, что могу воочию все это видеть», — заявила корреспонденту наблюдатель из Словакии Любица Блашкова. Она отметила, что жители региона участвуют в голосовании на добровольной основе. «Я не обнаружила никаких нарушений на избирательных участках», — сообщает наблюдатель из Нидерландов Соня ван ден Енде. Наблюдатель опровергла факт давления со стороны солдат на голосующих, который муссировался в западных СМИ. «То, что мы видим здесь, полностью соответствует законодательству ЛНР», — отметил наблюдатель из Беларуси Вадим Гигин. Помимо этого, также процесс не нарушает демократических процедур. «Картина на Западе очень сильно отличается от того, что здесь происходит», — заметил наблюдатель из Германии Патрик Вааб. Побывав на референдуме, он заявил, что теперь у него сложилась двойная картина. В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходят референдумы о присоединении к РФ, они продлятся до 27 сентября. Сообщалось, что на третий день голосования в референдуме в Луганской Народной Республике приняло участие более 50% участников референдума.

Иностранные наблюдатели остались довольны тем, как проходит референдум по вхождению Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Очень рада, что могу присутствовать здесь, и, что могу воочию все это видеть», — заявила корреспонденту наблюдатель из Словакии Любица Блашкова. Она отметила, что жители региона участвуют в голосовании на добровольной основе. «Я не обнаружила никаких нарушений на избирательных участках», — сообщает наблюдатель из Нидерландов Соня ван ден Енде. Наблюдатель опровергла факт давления со стороны солдат на голосующих, который муссировался в западных СМИ. «То, что мы видим здесь, полностью соответствует законодательству ЛНР», — отметил наблюдатель из Беларуси Вадим Гигин. Помимо этого, также процесс не нарушает демократических процедур. «Картина на Западе очень сильно отличается от того, что здесь происходит», — заметил наблюдатель из Германии Патрик Вааб. Побывав на референдуме, он заявил, что теперь у него сложилась двойная картина. В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходят референдумы о присоединении к РФ, они продлятся до 27 сентября. Сообщалось, что на третий день голосования в референдуме в Луганской Народной Республике приняло участие более 50% участников референдума.