За три дня референдума в ЛНР проголосовали свыше 50% избирателей

Решение о присоединении к РФ будет считаться одобренным, если проголосуют более 50%
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
На третий день голосования в референдуме в Луганской Народной Республике приняло участие более 50% участников референдума. Об этом сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
Она уточнила, что решение о присоединении к РФ будет считаться одобренным, если в его пользу выскажутся 680 385 избирателей, что и составляет более 50%. Всего в ЛНР 1 360 768 участников референдума.
В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходят референдумы о присоединении к РФ, они продлятся до 27 сентября. Согласно опросу института Социального Маркетинга (ИНСОМАР), большинство жителей освобожденных территорий Украины и Донбасса поддерживают вхождение регионов в состав РФ.
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