За три дня референдума в ЛНР проголосовали свыше 50% избирателей 25 сентября 2022 в 21:17 Размер текста - 17 + Решение о присоединении к РФ будет считаться одобренным, если проголосуют более 50% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России На третий день голосования в референдуме в Луганской Народной Республике приняло участие более 50% участников референдума. Об этом сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Она уточнила, что решение о присоединении к РФ будет считаться одобренным, если в его пользу выскажутся 680 385 избирателей, что и составляет более 50%. Всего в ЛНР 1 360 768 участников референдума. В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходят референдумы о присоединении к РФ, они продлятся до 27 сентября. Согласно опросу института Социального Маркетинга (ИНСОМАР), большинство жителей освобожденных территорий Украины и Донбасса поддерживают вхождение регионов в состав РФ. На третий день голосования в референдуме в Луганской Народной Республике приняло участие более 50% участников референдума. Об этом сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Она уточнила, что решение о присоединении к РФ будет считаться одобренным, если в его пользу выскажутся 680 385 избирателей, что и составляет более 50%. Всего в ЛНР 1 360 768 участников референдума. В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходят референдумы о присоединении к РФ, они продлятся до 27 сентября. Согласно опросу института Социального Маркетинга (ИНСОМАР), большинство жителей освобожденных территорий Украины и Донбасса поддерживают вхождение регионов в состав РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям