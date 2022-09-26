В результате обстрела Херсона есть погибший и раненые

26 сентября 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

В центре Херсона погиб один человек в результате обстрела ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате ракетного удара ВСУ по причалу гражданской переправы через Днепр в центре Херсона пострадали четыре человека, один погиб. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Есть четверо пострадавших. Один человек погиб», — сказал корреспондент. Ранее корреспондент URA.RU сообщил о четырех взрывах в центре Херсона. Предположительно, их причиной стало срабатывание систем противовоздушной обороны (ПВО).

В результате ракетного удара ВСУ по причалу гражданской переправы через Днепр в центре Херсона пострадали четыре человека, один погиб. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Есть четверо пострадавших. Один человек погиб», — сказал корреспондент. Ранее корреспондент URA.RU сообщил о четырех взрывах в центре Херсона. Предположительно, их причиной стало срабатывание систем противовоздушной обороны (ПВО).