В результате обстрела Херсона есть погибший и раненые

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, последствия, украина, мариуполь, война, воронка, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
В центре Херсона погиб один человек в результате обстрела ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате ракетного удара ВСУ по причалу гражданской переправы через Днепр в центре Херсона пострадали четыре человека, один погиб. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Есть четверо пострадавших. Один человек погиб», — сказал корреспондент.

Ранее корреспондент URA.RU сообщил о четырех взрывах в центре Херсона. Предположительно, их причиной стало срабатывание систем противовоздушной обороны (ПВО).

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В результате ракетного удара ВСУ по причалу гражданской переправы через Днепр в центре Херсона пострадали четыре человека, один погиб. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Есть четверо пострадавших. Один человек погиб», — сказал корреспондент. Ранее корреспондент URA.RU сообщил о четырех взрывах в центре Херсона. Предположительно, их причиной стало срабатывание систем противовоздушной обороны (ПВО).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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