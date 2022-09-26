В результате обстрела Херсона есть погибший и раненые

В центре Херсона погиб один человек в результате обстрела ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате ракетного удара ВСУ по причалу гражданской переправы через Днепр в центре Херсона пострадали четыре человека, один погиб. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Есть четверо пострадавших. Один человек погиб», — сказал корреспондент.
Ранее корреспондент URA.RU сообщил о четырех взрывах в центре Херсона. Предположительно, их причиной стало срабатывание систем противовоздушной обороны (ПВО).
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