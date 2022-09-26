Беженка из Горловки на референдуме в Челябинске: «Это был последний шанс»

27 сентября 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Избирательные участки в Челябинской области открылись с 23 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Марина Савченко из ДНР проголосовала за присоединение к РФ на референдуме в Челябинске. Как она рассказала URA.RU, Россия стала для нее единственным шансом спасти маленького ребенка от обстрелов украинской армии. «В Горловке остались родители, муж — вся наша жизнь. Но Россия стала для нас четырехлетним малышом последним шансом — и мы его использовали. Обстрелы усиливались, рядом с нами упали два снаряда. И буквально за ночь мы собрались и уехали на машине», — рассказала женщина корреспонденту URA.RU. Сейчас Савченко с ребенком снимают квартиру в Челябинске и оформляют российское гражданство. ФМС идет навстречу, но проходить медицинскую комиссию и собирать различные справки без российской регистрации сложно. Референдум и включение республик Донбасса в состав РФ автоматически снимут эти проблемы. Референдум по вхождению Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ на правах субъектов федерации проводится с 23 по 27 сентября. В Челябинске проживает около 500 беженцев с Украины. Всем им предоставлена возможность отдать свой голос. Избирательная комиссия Челябинской области оказывает содействие этому процессу в рамках своих полномочий.

Марина Савченко из ДНР проголосовала за присоединение к РФ на референдуме в Челябинске. Как она рассказала URA.RU, Россия стала для нее единственным шансом спасти маленького ребенка от обстрелов украинской армии. «В Горловке остались родители, муж — вся наша жизнь. Но Россия стала для нас четырехлетним малышом последним шансом — и мы его использовали. Обстрелы усиливались, рядом с нами упали два снаряда. И буквально за ночь мы собрались и уехали на машине», — рассказала женщина корреспонденту URA.RU. Сейчас Савченко с ребенком снимают квартиру в Челябинске и оформляют российское гражданство. ФМС идет навстречу, но проходить медицинскую комиссию и собирать различные справки без российской регистрации сложно. Референдум и включение республик Донбасса в состав РФ автоматически снимут эти проблемы. Референдум по вхождению Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ на правах субъектов федерации проводится с 23 по 27 сентября. В Челябинске проживает около 500 беженцев с Украины. Всем им предоставлена возможность отдать свой голос. Избирательная комиссия Челябинской области оказывает содействие этому процессу в рамках своих полномочий.