Оператор Nord Stream AG назвал аварию на «Северном потоке» беспрецедентной 27 сентября 2022 в 13:26 Размер текста - 17 + Сроки ремонта «Северного потока» неизвестны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Авария на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток» беспрецедентна, сроки ремонта сейчас оценить невозможно. Об этом сообщил оператор газопроводов Nord Stream AG. «Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы „Северный поток“, носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — приводит ТАСС заявление оператора. О ЧП на «Северном потоке 2» Nord Stream AG объявил в понедельник, 26 сентября. Позже он же сообщил, что давление газа также было снижено на нитках «Северного потока 1». В Германии допустили, что ЧП произошло из-за диверсии. Авария на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток» беспрецедентна, сроки ремонта сейчас оценить невозможно. Об этом сообщил оператор газопроводов Nord Stream AG. «Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы „Северный поток“, носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — приводит ТАСС заявление оператора. О ЧП на «Северном потоке 2» Nord Stream AG объявил в понедельник, 26 сентября. Позже он же сообщил, что давление газа также было снижено на нитках «Северного потока 1». В Германии допустили, что ЧП произошло из-за диверсии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям