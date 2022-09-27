Оператор Nord Stream AG назвал аварию на «Северном потоке» беспрецедентной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Сроки ремонта «Северного потока» неизвестны Фото:

Авария на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток» беспрецедентна, сроки ремонта сейчас оценить невозможно. Об этом сообщил оператор газопроводов Nord Stream AG.

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы „Северный поток“, носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — приводит ТАСС заявление оператора.

О ЧП на «Северном потоке 2» Nord Stream AG объявил в понедельник, 26 сентября. Позже он же сообщил, что давление газа также было снижено на нитках «Северного потока 1». В Германии допустили, что ЧП произошло из-за диверсии.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Авария на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток» беспрецедентна, сроки ремонта сейчас оценить невозможно. Об этом сообщил оператор газопроводов Nord Stream AG. «Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы „Северный поток“, носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — приводит ТАСС заявление оператора. О ЧП на «Северном потоке 2» Nord Stream AG объявил в понедельник, 26 сентября. Позже он же сообщил, что давление газа также было снижено на нитках «Северного потока 1». В Германии допустили, что ЧП произошло из-за диверсии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...