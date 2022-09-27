Оператор Nord Stream AG назвал аварию на «Северном потоке» беспрецедентной

Авария на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток» беспрецедентна, сроки ремонта сейчас оценить невозможно. Об этом сообщил оператор газопроводов Nord Stream AG.
«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы „Северный поток“, носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — приводит ТАСС заявление оператора.
О ЧП на «Северном потоке 2» Nord Stream AG объявил в понедельник, 26 сентября. Позже он же сообщил, что давление газа также было снижено на нитках «Северного потока 1». В Германии допустили, что ЧП произошло из-за диверсии.
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