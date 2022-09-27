ЕС планирует включить в новые санкции наблюдателей за референдумами

27 сентября 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Под западные санкции попадут наблюдатели за референдумами вне зависимости от их принадлежности к стране Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Евросоюз может ввести санкции против наблюдателей на референдумах о вхождении в состав РФ освобожденных территорий. Об этом рассказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Любая поддержка этих референдумов считается незаконной… Но определять, подпадают ли конкретные лица под режим санкций, будут государства-члены. Они будут решать в индивидуальном порядке по каждому случаю», — уточнил он. Его слова приводит ТАСС. Также Стано подчеркнул, что под санкции могут попасть и сами граждане Евросоюза. С 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, страны Запада вводят санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов. В настоящий момент на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях продолжается голосование, пишет RT.

Евросоюз может ввести санкции против наблюдателей на референдумах о вхождении в состав РФ освобожденных территорий. Об этом рассказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Любая поддержка этих референдумов считается незаконной… Но определять, подпадают ли конкретные лица под режим санкций, будут государства-члены. Они будут решать в индивидуальном порядке по каждому случаю», — уточнил он. Его слова приводит ТАСС. Также Стано подчеркнул, что под санкции могут попасть и сами граждане Евросоюза. С 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, страны Запада вводят санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов. В настоящий момент на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях продолжается голосование, пишет RT.