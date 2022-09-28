Диетолог Русакова назвала самые полезные виды молока

Диетолог Русакова: коровье и козье молоко полезнее, чем растительное

28 сентября 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Растительное молоко уступает натуральному в количестве белков и кальция Фото: Анна Майорова © URA.RU Коровье и козье молоко намного полезнее растительного, поскольку они обладают достаточным количеством белка и кальция. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. «К сожалению, растительное молоко содержит гораздо меньше белка. Если сравнить все виды растительного молока, то только соевое содержит белка примерно столько, сколько коровье или козье. С точки зрения содержания кальция тоже проигрывает, либо кальция нет совсем. Если приходится использовать растительное молоко, тогда нужно делать выбор в пользу продукта, обогащенного кальцием», — сказала Наталья Круглова. В целом молочные продукты входят в число базовых, подчеркнула диетолог. «Это источник биодоступного кальция, белка. Эти продукты должны присутствовать в рационе. Но для детей первого года жизни мы не используем цельное коровье молоко. Лучший вариант, это грудное вскармливание. Если это невозможно, то используются адаптированные молочные смеси», — добавила она. Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в разговоре с URA.RU назвала полезный перекус для детей в школе. Это может быть зерновой хлеб, нежирное мясо, сыр, кусочки овощей и фруктов, шоколад или зефир, а также вода.

Коровье и козье молоко намного полезнее растительного, поскольку они обладают достаточным количеством белка и кальция. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. «К сожалению, растительное молоко содержит гораздо меньше белка. Если сравнить все виды растительного молока, то только соевое содержит белка примерно столько, сколько коровье или козье. С точки зрения содержания кальция тоже проигрывает, либо кальция нет совсем. Если приходится использовать растительное молоко, тогда нужно делать выбор в пользу продукта, обогащенного кальцием», — сказала Наталья Круглова. В целом молочные продукты входят в число базовых, подчеркнула диетолог. «Это источник биодоступного кальция, белка. Эти продукты должны присутствовать в рационе. Но для детей первого года жизни мы не используем цельное коровье молоко. Лучший вариант, это грудное вскармливание. Если это невозможно, то используются адаптированные молочные смеси», — добавила она. Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в разговоре с URA.RU назвала полезный перекус для детей в школе. Это может быть зерновой хлеб, нежирное мясо, сыр, кусочки овощей и фруктов, шоколад или зефир, а также вода.