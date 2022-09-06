Диетолог Русакова назвала полезный перекус для ребенка в школе

Диетолог Русакова: ребенку можно давать сладости на перекус в школе

07 сентября 2022 в 03:08 Размер текста - 17 +

Лучше не приучать ребенка есть бутерброды в школе, сказала Дарья Русакова Фото: Александр Мамаев © URA.RU В школу ребенку стоит положить с собой зерновой хлеб, нежирное мясо, сыр, кусочки овощей и фруктов, шоколад или зефир, а также воду. Об этом в беседе с URA.RU заявила врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Для того, чтобы у ребенка была возможность перекусить полезной и безопасной пищей, с первого класса нужно приучать его к полезной привычке носить в школу ланч бокс. Собирать его вначале придется родителям, а затем это занятие можно поручить самому ребенку. В коробку для завтраков лучше положить не традиционные бутерброды, а отдельно кусочки цельнозернового хлеба, нежирного отварного мяса или птицы, нежирного сыра. Также следует добавить нарезанные овощи: огурцы, сладкий перец, небольшие помидоры, листья салата, кусочки фруктов и бутылочку питьевой воды», — рассказала Дарья Русакова. По ее словам стоит дать с собой ребенку немного сладкого. «Например, шоколад, зефир. Полезные сладости позволяют ребенку получить радость, подзарядиться энергией. Обычно дети не могут полностью отказаться от вкусняшек. Лучше продуманные родителями сладости, чем самостоятельно выбранные ребенком», — объяснила диетолог. Нутрициолог рекомендует собирать ребенку с собой еду, если в школе он не может получить полноценного питания. «В Москве в начальных классах всех кормят завтраками, но не всех обедами, так как это платно. Если ребенок питается в школе (завтрак + обед), можно и не собирать ланч бокс. Не во всех регионах дети получают завтраки и обеды. К тому же в старшей школе бесплатные завтраки уже не предусмотрены. Поэтому важно продумать рацион ребенка родителям и давать с собой, если в школе нет возможности приобрести», — подчеркнула эксперт. Ранее врач-педиатр, заведующий детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ 7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова рассказала, как необходимо кормить детей для подготовке к школе. Она рекомендовала не отказываться от завтрака, есть простые углеводы до 16.00 и не отдавать предпочтение красному мясу на ужин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В школу ребенку стоит положить с собой зерновой хлеб, нежирное мясо, сыр, кусочки овощей и фруктов, шоколад или зефир, а также воду. Об этом в беседе с URA.RU заявила врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Для того, чтобы у ребенка была возможность перекусить полезной и безопасной пищей, с первого класса нужно приучать его к полезной привычке носить в школу ланч бокс. Собирать его вначале придется родителям, а затем это занятие можно поручить самому ребенку. В коробку для завтраков лучше положить не традиционные бутерброды, а отдельно кусочки цельнозернового хлеба, нежирного отварного мяса или птицы, нежирного сыра. Также следует добавить нарезанные овощи: огурцы, сладкий перец, небольшие помидоры, листья салата, кусочки фруктов и бутылочку питьевой воды», — рассказала Дарья Русакова. По ее словам стоит дать с собой ребенку немного сладкого. «Например, шоколад, зефир. Полезные сладости позволяют ребенку получить радость, подзарядиться энергией. Обычно дети не могут полностью отказаться от вкусняшек. Лучше продуманные родителями сладости, чем самостоятельно выбранные ребенком», — объяснила диетолог. Нутрициолог рекомендует собирать ребенку с собой еду, если в школе он не может получить полноценного питания. «В Москве в начальных классах всех кормят завтраками, но не всех обедами, так как это платно. Если ребенок питается в школе (завтрак + обед), можно и не собирать ланч бокс. Не во всех регионах дети получают завтраки и обеды. К тому же в старшей школе бесплатные завтраки уже не предусмотрены. Поэтому важно продумать рацион ребенка родителям и давать с собой, если в школе нет возможности приобрести», — подчеркнула эксперт. Ранее врач-педиатр, заведующий детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ 7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова рассказала, как необходимо кормить детей для подготовке к школе. Она рекомендовала не отказываться от завтрака, есть простые углеводы до 16.00 и не отдавать предпочтение красному мясу на ужин.