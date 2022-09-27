В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области закончились референдумы

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Избирательный участок, референдум. Челябинск, референдум, лнр, избирательный участок, урна для голосования
Референдумы за присоединение к России подошли к концу Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Закончился референдум за присоединение освобожденных территорий к составу РФ. В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проголосовали за объединение с Россией. В связи с тем, что явка на голосование составила свыше 50%, референдумы признаны состоявшимися.

По итогам экзитполов, 89% избирателей Херсонской области отдали голос за вхождение в состав России, а в Запорожье голоса составили 95%. Кроме того, председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас уточнил, что Совет Федерации РФ не будет проводить преждевременные заседания для принятия законов о вхождении в состав РФ. Следующее заседание планируется провести по графику — 4 октября.

С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях проходят референдумы. Жители Донбасса, а также Запорожья и Херсонской области голосуют за присоединение к России.

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Закончился референдум за присоединение освобожденных территорий к составу РФ. В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проголосовали за объединение с Россией. В связи с тем, что явка на голосование составила свыше 50%, референдумы признаны состоявшимися. По итогам экзитполов, 89% избирателей Херсонской области отдали голос за вхождение в состав России, а в Запорожье голоса составили 95%. Кроме того, председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас уточнил, что Совет Федерации РФ не будет проводить преждевременные заседания для принятия законов о вхождении в состав РФ. Следующее заседание планируется провести по графику — 4 октября. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях проходят референдумы. Жители Донбасса, а также Запорожья и Херсонской области голосуют за присоединение к России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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