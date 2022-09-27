В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области закончились референдумы

27 сентября 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Референдумы за присоединение к России подошли к концу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Закончился референдум за присоединение освобожденных территорий к составу РФ. В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проголосовали за объединение с Россией. В связи с тем, что явка на голосование составила свыше 50%, референдумы признаны состоявшимися. По итогам экзитполов, 89% избирателей Херсонской области отдали голос за вхождение в состав России, а в Запорожье голоса составили 95%. Кроме того, председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас уточнил, что Совет Федерации РФ не будет проводить преждевременные заседания для принятия законов о вхождении в состав РФ. Следующее заседание планируется провести по графику — 4 октября. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях проходят референдумы. Жители Донбасса, а также Запорожья и Херсонской области голосуют за присоединение к России.

Закончился референдум за присоединение освобожденных территорий к составу РФ. В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проголосовали за объединение с Россией. В связи с тем, что явка на голосование составила свыше 50%, референдумы признаны состоявшимися. По итогам экзитполов, 89% избирателей Херсонской области отдали голос за вхождение в состав России, а в Запорожье голоса составили 95%. Кроме того, председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас уточнил, что Совет Федерации РФ не будет проводить преждевременные заседания для принятия законов о вхождении в состав РФ. Следующее заседание планируется провести по графику — 4 октября. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях проходят референдумы. Жители Донбасса, а также Запорожья и Херсонской области голосуют за присоединение к России.