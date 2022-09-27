Российские губернаторы внедрили новые инструменты для борьбы с ошибками в мобилизации

27 сентября 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

Российские губернаторы помогают гражданам, которые были мобилизованы по ошибке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В России внедрили новые инструменты для борьбы с ошибками в мобилизации — чат-боты, соцсети и участки оповещения. О своих успехах рассказывают российские губернаторы, которые уже испытали данные приспособления в своих регионах. Благодаря новшествам, при содействии главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, домой вернулись 75 мобилизованных по ошибке жителей. «Каждую жалобу персонально отработали с военкоматом. Результат: уже смогли помочь 75 жителям области. И при полном понимании и содействии военкомата», — сообщил Гладков. В свою очередь, глава Орловской области Андрей Клычков использует социальные сети для того, чтобы жители его региона имели возможность обратиться к нему лично в случае необходимости. Губернатор использует для общения соцсеть «ВКонтакте». «Если у вас возникли трудности, то задавайте вопросы мне в личное сообщение <…> — буду отвечать на них сам или перенаправлять в компетентные органы для получения подробного и профессионального ответа», — написал Клычков на своей странице во «ВКонтакте» Глава Тульской области Алексей Дюмин решил зайти с другой стороны. Он пояснил, что в регионе созданы специальные участки оповещения и пункты сбора. Туда могут обратиться граждане, по телефону 122 и в случае выявления ошибок, будут приниматься соответствующие меры — данные будут передаваться в областную комиссию для проверке. «В каждой спорной ситуации нужно досконально разобраться. И если выявлено нарушение, его нужно немедленно устранить», — уточнил Дюмин. В Санкт-Петербурге же создан специальный чат-бот, который помогает гражданину узнать всю необходимую информацию по частичной мобилизации. «Каждый петербуржец должен иметь доступ к достоверной и объективной информации», — пояснил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию. Данное решение связано с проведением спецоперации на территории Украины, с целью защиты мирного населения Донбасса. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизовать планируется примерно 300 тысяч россиян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России внедрили новые инструменты для борьбы с ошибками в мобилизации — чат-боты, соцсети и участки оповещения. О своих успехах рассказывают российские губернаторы, которые уже испытали данные приспособления в своих регионах. Благодаря новшествам, при содействии главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, домой вернулись 75 мобилизованных по ошибке жителей. «Каждую жалобу персонально отработали с военкоматом. Результат: уже смогли помочь 75 жителям области. И при полном понимании и содействии военкомата», — сообщил Гладков. В свою очередь, глава Орловской области Андрей Клычков использует социальные сети для того, чтобы жители его региона имели возможность обратиться к нему лично в случае необходимости. Губернатор использует для общения соцсеть «ВКонтакте». «Если у вас возникли трудности, то задавайте вопросы мне в личное сообщение <…> — буду отвечать на них сам или перенаправлять в компетентные органы для получения подробного и профессионального ответа», — написал Клычков на своей странице во «ВКонтакте» Глава Тульской области Алексей Дюмин решил зайти с другой стороны. Он пояснил, что в регионе созданы специальные участки оповещения и пункты сбора. Туда могут обратиться граждане, по телефону 122 и в случае выявления ошибок, будут приниматься соответствующие меры — данные будут передаваться в областную комиссию для проверке. «В каждой спорной ситуации нужно досконально разобраться. И если выявлено нарушение, его нужно немедленно устранить», — уточнил Дюмин. В Санкт-Петербурге же создан специальный чат-бот, который помогает гражданину узнать всю необходимую информацию по частичной мобилизации. «Каждый петербуржец должен иметь доступ к достоверной и объективной информации», — пояснил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию. Данное решение связано с проведением спецоперации на территории Украины, с целью защиты мирного населения Донбасса. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизовать планируется примерно 300 тысяч россиян.