Жители ДНР, ЛНР и Запорожья, живущие в России, захотели остаться с ней

Большинство беженцев из ДНР, ЛНР и Запорожья проголосовали за присоединение своих регионов к РФ
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Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень
Большинство беженцев из ЛНР проголосовали за присоединение к РФ Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Большинство жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области, проживающих в России, проголосовали за присоединение своей родины к РФ. Это следует из данных Единого центра обработки данных.

По итогам голосования на территории России, 97,3% жителей ЛНР поставили галочку в графу «За» на референдуме о присоединении к РФ. Число желающих еще выше среди уроженцев ДНР — 98,69%. За вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 97,81%, передает корреспондент URA.RU.

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Большинство жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области, проживающих в России, проголосовали за присоединение своей родины к РФ. Это следует из данных Единого центра обработки данных. По итогам голосования на территории России, 97,3% жителей ЛНР поставили галочку в графу «За» на референдуме о присоединении к РФ. Число желающих еще выше среди уроженцев ДНР — 98,69%. За вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 97,81%, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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