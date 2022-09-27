Жители ДНР, ЛНР и Запорожья, живущие в России, захотели остаться с ней

Большинство беженцев из ДНР, ЛНР и Запорожья проголосовали за присоединение своих регионов к РФ

27 сентября 2022 в 21:30 Размер текста - 17 +

Большинство беженцев из ЛНР проголосовали за присоединение к РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Большинство жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области, проживающих в России, проголосовали за присоединение своей родины к РФ. Это следует из данных Единого центра обработки данных. По итогам голосования на территории России, 97,3% жителей ЛНР поставили галочку в графу «За» на референдуме о присоединении к РФ. Число желающих еще выше среди уроженцев ДНР — 98,69%. За вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 97,81%, передает корреспондент URA.RU.

Большинство жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области, проживающих в России, проголосовали за присоединение своей родины к РФ. Это следует из данных Единого центра обработки данных. По итогам голосования на территории России, 97,3% жителей ЛНР поставили галочку в графу «За» на референдуме о присоединении к РФ. Число желающих еще выше среди уроженцев ДНР — 98,69%. За вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 97,81%, передает корреспондент URA.RU.