Жители ДНР, ЛНР и Запорожья, живущие в России, захотели остаться с ней

Большинство беженцев из ЛНР проголосовали за присоединение к РФ
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Большинство жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области, проживающих в России, проголосовали за присоединение своей родины к РФ. Это следует из данных Единого центра обработки данных.
По итогам голосования на территории России, 97,3% жителей ЛНР поставили галочку в графу «За» на референдуме о присоединении к РФ. Число желающих еще выше среди уроженцев ДНР — 98,69%. За вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 97,81%, передает корреспондент URA.RU.
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