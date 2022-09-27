Кадыров усмехнулся прислуживающим США странам

Кадыров высмеял новые санкции против него

27 сентября 2022 в 22:14 Размер текста - 17 +

Кадыров высмеял очередные санкции против себя Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава Чечни Рамзан Кадыров усмехнулся от новых зарубежных санкций в отношении себя. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Снова санкции. В этот раз Новая Зеландия. <…> И как вы собираетесь мне насолить? Вопрос риторический. <…> Давайте так. Чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жесткий пакет санкций против меня! Все страны сразу. Пусть это будет Международный день санкций против Кадырова. И я буду его отмечать», — написал он в ироничном ключе. Он отметил, что испытывает большой кайф, осознавая, что против одного его ополчился весь мир. И глава Чечни уверен, что зарубежные страны его боятся. Это не первые санкции в адрес Кадырова. Ранее он вместе с семьей попал под санкции США. Это его только позабавило. США и страны Запада начали вводить санкции против РФ и отдельных ее жителей после начала спецоперации на Украине. Основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса, а также других территорий. Ключевым этапом операции стали референдумы о присоединении освобожденных российскими войсками территорий в состав РФ. Референдум длился с 23 по 27 сентября.

Глава Чечни Рамзан Кадыров усмехнулся от новых зарубежных санкций в отношении себя. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Снова санкции. В этот раз Новая Зеландия. <…> И как вы собираетесь мне насолить? Вопрос риторический. <…> Давайте так. Чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жесткий пакет санкций против меня! Все страны сразу. Пусть это будет Международный день санкций против Кадырова. И я буду его отмечать», — написал он в ироничном ключе. Он отметил, что испытывает большой кайф, осознавая, что против одного его ополчился весь мир. И глава Чечни уверен, что зарубежные страны его боятся. Это не первые санкции в адрес Кадырова. Ранее он вместе с семьей попал под санкции США. Это его только позабавило. США и страны Запада начали вводить санкции против РФ и отдельных ее жителей после начала спецоперации на Украине. Основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса, а также других территорий. Ключевым этапом операции стали референдумы о присоединении освобожденных российскими войсками территорий в состав РФ. Референдум длился с 23 по 27 сентября.