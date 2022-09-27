Кадыров усмехнулся прислуживающим США странам

Глава Чечни Рамзан Кадыров усмехнулся от новых зарубежных санкций в отношении себя. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Снова санкции. В этот раз Новая Зеландия. <…> И как вы собираетесь мне насолить? Вопрос риторический. <…> Давайте так. Чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жесткий пакет санкций против меня! Все страны сразу. Пусть это будет Международный день санкций против Кадырова. И я буду его отмечать», — написал он в ироничном ключе.
Он отметил, что испытывает большой кайф, осознавая, что против одного его ополчился весь мир. И глава Чечни уверен, что зарубежные страны его боятся.
Это не первые санкции в адрес Кадырова. Ранее он вместе с семьей попал под санкции США. Это его только позабавило.
США и страны Запада начали вводить санкции против РФ и отдельных ее жителей после начала спецоперации на Украине. Основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса, а также других территорий. Ключевым этапом операции стали референдумы о присоединении освобожденных российскими войсками территорий в состав РФ. Референдум длился с 23 по 27 сентября.
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