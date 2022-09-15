Кадыров высмеял санкции США, направленные против него

Кадыров высмеял санкции США, направленные против него и его семьи

16 сентября 2022 в 02:07 Размер текста - 17 +

Кадыров отреагировал на санкции США, введенные против его семьи Фото: РИА «Новости» / Саид Царнаев новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У представителей Минфина США напрочь отсутствует мораль и логика. Так глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на введенные против него санкции. «В Штатах прекрасно знают, что у меня нет ни имущества, ни счетов на Западе. Но они упорно вносят меня в санкционные списки, а в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте, включайте, американцы, всех моих детей. Их 14. […] Объяснить упертое желание Минфина США блокировать у меня то, чего нет и в помине, можно только отсутствием морали и логики в руководстве Штатов. Или желанием насолить всем, кто противостоит западной идеологии и планам», — написал Кадыров в telegram-канале. Он напомнил, как в Чеченскую Республику когда-то «хлынули» террористы из более чем 50 стран мира. По словам Кадырова, тогда чеченские бойцы «уничтожили шайтанов и от американского плана по развалу не оставили и мышиного писка». Он подчеркнул, что в настоящее время с небольшими правками сценарий повторяется на Украине, и американцы наступают на те же грабли. «Милости просим: в пух и прах разнесем внедренную нацистскую идеологию и переплавим западное оружие в прочные чугунные памятники братским народам», — предупредил глава Чечни. Ранее Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию». По его мнению, это поможет закрыть вопрос со спецоперацией в кратчайшие сроки. Глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Курской области Роман Старовойт поддержали данный призыв. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У представителей Минфина США напрочь отсутствует мораль и логика. Так глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на введенные против него санкции. «В Штатах прекрасно знают, что у меня нет ни имущества, ни счетов на Западе. Но они упорно вносят меня в санкционные списки, а в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте, включайте, американцы, всех моих детей. Их 14. […] Объяснить упертое желание Минфина США блокировать у меня то, чего нет и в помине, можно только отсутствием морали и логики в руководстве Штатов. Или желанием насолить всем, кто противостоит западной идеологии и планам», — написал Кадыров в telegram-канале. Он напомнил, как в Чеченскую Республику когда-то «хлынули» террористы из более чем 50 стран мира. По словам Кадырова, тогда чеченские бойцы «уничтожили шайтанов и от американского плана по развалу не оставили и мышиного писка». Он подчеркнул, что в настоящее время с небольшими правками сценарий повторяется на Украине, и американцы наступают на те же грабли. «Милости просим: в пух и прах разнесем внедренную нацистскую идеологию и переплавим западное оружие в прочные чугунные памятники братским народам», — предупредил глава Чечни. Ранее Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию». По его мнению, это поможет закрыть вопрос со спецоперацией в кратчайшие сроки. Глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Курской области Роман Старовойт поддержали данный призыв.