Кадыров и его семья попали под санкции США

США ввели санкции против Кадырова, детского омбудсмена и помощника Путина Орешкина

15 сентября 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров теперь находится под американскими санкциями Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США ввели санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, его детей и супруги Медни. Об этом сообщается в санкционном списке Минфина США. В санкционный список США добавили Рамзана Кадырова, его жену Медни, а также их детей Айшат, Карину Хадижата, Табарика и других. Под ограничения попали уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, помощник президента РФ Максим Орешкин, бывший глава Национального расчетного депозитария (НРД) Эдди Астанин и нынешний глава НРД Виктор Жидков, а также гендиректор национальной системы платежных карт Владимир Комлев. США и другие западные страны вводят антироссийские санкции в связи со спецоперацией РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. Кадыров регулярно делает заявления о спецоперации, а также критикует власти Украины. Ранее он заявил, что Киев отправляет своих боевиков «на убой». По его словам, Россия намеренно не использует весь свой военный потенциал, потому что «жалеет» Украину.

США ввели санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, его детей и супруги Медни. Об этом сообщается в санкционном списке Минфина США. В санкционный список США добавили Рамзана Кадырова, его жену Медни, а также их детей Айшат, Карину Хадижата, Табарика и других. Под ограничения попали уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, помощник президента РФ Максим Орешкин, бывший глава Национального расчетного депозитария (НРД) Эдди Астанин и нынешний глава НРД Виктор Жидков, а также гендиректор национальной системы платежных карт Владимир Комлев. США и другие западные страны вводят антироссийские санкции в связи со спецоперацией РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. Кадыров регулярно делает заявления о спецоперации, а также критикует власти Украины. Ранее он заявил, что Киев отправляет своих боевиков «на убой». По его словам, Россия намеренно не использует весь свой военный потенциал, потому что «жалеет» Украину.