Зеленский заявил, чего ожидает от ЕС после референдумов в Донбассе

Зеленский: после референдумов в Донбассе Украина ожидает от ЕС усиления санкций против РФ
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский также отметил важность усиления военной поддержки Украины Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от ЕС усиления санкций и поставок оружия после референдумов в Донбассе. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте офиса украинского лидера.

«Мы ожидаем как мощных санкций в восьмом санкционном пакете ЕС против России, так и отдельных четких сигналов по поводу того, что будет, если Российская Федерация признает эти референдумы», — говорится в сообщении, об этом он заявил во время встречи с посетившей Киев министром иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Украинский президент также отметил важность усиления военной поддержки Украины. Он также сказал, что ожидает от Франции поддержки в вопросе о перспективе вступления Украины в Европейский союз, сообщается в пресс-релизе.

Референдумы о вхождении Донбасса и Херсонской и Запорожской областях в состав РФ проходят с 23 по 27 сентября. В настоящий момент на всех освобожденных территориях выборы признаны состоявшимися.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от ЕС усиления санкций и поставок оружия после референдумов в Донбассе. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте офиса украинского лидера. «Мы ожидаем как мощных санкций в восьмом санкционном пакете ЕС против России, так и отдельных четких сигналов по поводу того, что будет, если Российская Федерация признает эти референдумы», — говорится в сообщении, об этом он заявил во время встречи с посетившей Киев министром иностранных дел Франции Катрин Колонна. Украинский президент также отметил важность усиления военной поддержки Украины. Он также сказал, что ожидает от Франции поддержки в вопросе о перспективе вступления Украины в Европейский союз, сообщается в пресс-релизе. Референдумы о вхождении Донбасса и Херсонской и Запорожской областях в состав РФ проходят с 23 по 27 сентября. В настоящий момент на всех освобожденных территориях выборы признаны состоявшимися.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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