Зеленский заявил, чего ожидает от ЕС после референдумов в Донбассе

Зеленский: после референдумов в Донбассе Украина ожидает от ЕС усиления санкций против РФ

27 сентября 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский также отметил важность усиления военной поддержки Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от ЕС усиления санкций и поставок оружия после референдумов в Донбассе. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте офиса украинского лидера. «Мы ожидаем как мощных санкций в восьмом санкционном пакете ЕС против России, так и отдельных четких сигналов по поводу того, что будет, если Российская Федерация признает эти референдумы», — говорится в сообщении, об этом он заявил во время встречи с посетившей Киев министром иностранных дел Франции Катрин Колонна. Украинский президент также отметил важность усиления военной поддержки Украины. Он также сказал, что ожидает от Франции поддержки в вопросе о перспективе вступления Украины в Европейский союз, сообщается в пресс-релизе. Референдумы о вхождении Донбасса и Херсонской и Запорожской областях в состав РФ проходят с 23 по 27 сентября. В настоящий момент на всех освобожденных территориях выборы признаны состоявшимися.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от ЕС усиления санкций и поставок оружия после референдумов в Донбассе. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте офиса украинского лидера. «Мы ожидаем как мощных санкций в восьмом санкционном пакете ЕС против России, так и отдельных четких сигналов по поводу того, что будет, если Российская Федерация признает эти референдумы», — говорится в сообщении, об этом он заявил во время встречи с посетившей Киев министром иностранных дел Франции Катрин Колонна. Украинский президент также отметил важность усиления военной поддержки Украины. Он также сказал, что ожидает от Франции поддержки в вопросе о перспективе вступления Украины в Европейский союз, сообщается в пресс-релизе. Референдумы о вхождении Донбасса и Херсонской и Запорожской областях в состав РФ проходят с 23 по 27 сентября. В настоящий момент на всех освобожденных территориях выборы признаны состоявшимися.