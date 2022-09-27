Референдумы на всех освобожденных территориях признаны состоявшимися

27 сентября 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Референдумы о присоединении территорий к России признаны состоявшимися Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Референдумы о вхождении в состав РФ признаны состоявшимися на всех освобожденных территориях. 27 сентября объявлен последним днем голосования. Если явка голосующих граждан составляет более 50%, то референдум автоматически признается состоявшимся. В связи с этим, выборы признаны на все территориях — Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. По результатам на 26 сентября, более 80% граждан Донецкой народной республики (ДНР) проголосовали на референдуме о присоединении к РФ. Кроме того, более 80% граждан Луганской народной республики (ЛНР) проголосовали на референдуме о присоединении к России. Также по данным от 26 числа, свыше 66% граждан проголосовали по вопросу вхождения Запорожской области в состав России. И теперь глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий также подтвердил, что по итогам четырехдневной явки референдум в регионе можно считать состоявшимся. С 23 по 27 сентября на освобожденных Россией, в ходе спецоперации на Украине, на освобожденных вооруженными силами РФ территориях проходят референдумы о присоединении к РФ. На всех территориях явка голосующих составила свыше 50%. По мнению главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо, слова которого приводит Пятый канал, подавляющее большинство проголосовавших на референдуме поддерживает присоединение к РФ.

Референдумы о вхождении в состав РФ признаны состоявшимися на всех освобожденных территориях. 27 сентября объявлен последним днем голосования. Если явка голосующих граждан составляет более 50%, то референдум автоматически признается состоявшимся. В связи с этим, выборы признаны на все территориях — Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. По результатам на 26 сентября, более 80% граждан Донецкой народной республики (ДНР) проголосовали на референдуме о присоединении к РФ. Кроме того, более 80% граждан Луганской народной республики (ЛНР) проголосовали на референдуме о присоединении к России. Также по данным от 26 числа, свыше 66% граждан проголосовали по вопросу вхождения Запорожской области в состав России. И теперь глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий также подтвердил, что по итогам четырехдневной явки референдум в регионе можно считать состоявшимся. С 23 по 27 сентября на освобожденных Россией, в ходе спецоперации на Украине, на освобожденных вооруженными силами РФ территориях проходят референдумы о присоединении к РФ. На всех территориях явка голосующих составила свыше 50%. По мнению главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо, слова которого приводит Пятый канал, подавляющее большинство проголосовавших на референдуме поддерживает присоединение к РФ.