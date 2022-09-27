В ДНР объявили первые данные о вхождении республики в состав России

ЦИК ДНР: вхождение в Россию поддержали более 90% граждан республики

27 сентября 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

Вхождение ДНР в состав РФ поддержали 93,95% граждан республики Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Вхождение в Россию поддержали 93,95% граждан Донецкой народной республики (ДНР). Такие данные передали в местном ЦИК после подсчета 31,74% голосов. «Вхождение ДНР в состав РФ поддержали 93,95% граждан республики — первые данные ЦИК после подсчета 31,74% голосов», — сообщает РИА «Новости» в своем telegram-канале. Такие данные сообщили в местном ЦИК. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Они признаны состоявшимися.

Вхождение в Россию поддержали 93,95% граждан Донецкой народной республики (ДНР). Такие данные передали в местном ЦИК после подсчета 31,74% голосов. «Вхождение ДНР в состав РФ поддержали 93,95% граждан республики — первые данные ЦИК после подсчета 31,74% голосов», — сообщает РИА «Новости» в своем telegram-канале. Такие данные сообщили в местном ЦИК. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Они признаны состоявшимися.