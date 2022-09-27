В ДНР объявили первые данные о вхождении республики в состав России

Вхождение ДНР в состав РФ поддержали 93,95% граждан республики
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Вхождение в Россию поддержали 93,95% граждан Донецкой народной республики (ДНР). Такие данные передали в местном ЦИК после подсчета 31,74% голосов.
«Вхождение ДНР в состав РФ поддержали 93,95% граждан республики — первые данные ЦИК после подсчета 31,74% голосов», — сообщает РИА «Новости» в своем telegram-канале. Такие данные сообщили в местном ЦИК.
На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Они признаны состоявшимися.
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