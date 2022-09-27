27 сентября 2022

В ДНР объявили первые данные о вхождении республики в состав России

ЦИК ДНР: вхождение в Россию поддержали более 90% граждан республики
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Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, избирательный участок, голосование
Вхождение ДНР в состав РФ поддержали 93,95% граждан республики Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Вхождение в Россию поддержали 93,95% граждан Донецкой народной республики (ДНР). Такие данные передали в местном ЦИК после подсчета 31,74% голосов.

«Вхождение ДНР в состав РФ поддержали 93,95% граждан республики — первые данные ЦИК после подсчета 31,74% голосов», — сообщает РИА «Новости» в своем telegram-канале. Такие данные сообщили в местном ЦИК.

На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Они признаны состоявшимися.

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Вхождение в Россию поддержали 93,95% граждан Донецкой народной республики (ДНР). Такие данные передали в местном ЦИК после подсчета 31,74% голосов. «Вхождение ДНР в состав РФ поддержали 93,95% граждан республики — первые данные ЦИК после подсчета 31,74% голосов», — сообщает РИА «Новости» в своем telegram-канале. Такие данные сообщили в местном ЦИК. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Они признаны состоявшимися.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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