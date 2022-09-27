Свердловчанам предложили способ, как спастись от ошибочной мобилизации

Правительство Свердловской области запустило горячую линию по нарушениям при частичной мобилизации. Как сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона, по единому телефону могут обратиться граждане, которые получили повестку по ошибке.
«На линию можно обратиться, если вы считаете, что вам или вашему близкому родственнику не должны были вручать повестку. Сюда же можно сообщить о проблемах в организации быта мобилизованных. Телефон горячей линии — 8-800-101-9111», — рассказали в департаменте.
Линия открыта по будням с 10:00 до 19:00. В остальное время заявления о нарушении принимает автоответчик. Как заявили в департаменте информполитики, каждому оставившему сообщение обещают перезвонить.
Аналогичная горячая линия по вопросам мобилизации действует по всей России с 22 сентября. Звонки принимаются по номеру «122». Также ответы на вопросы о мобилизации можно получить через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф».
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