В России заработала горячая линия по мобилизации

В России с сегодняшнего дня можно получить ответы по частичной мобилизации на горячей линии. Вопросы принимаются по номеру «122».
«Горячая линия 122 задействована для решения вопросов по частичной мобилизации», — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также ответы на вопросы о мобилизации можно получить через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф». Сейчас кабмин собирает часто задаваемые вопросы россиян по частичной мобилизации. Ответы будут подготовлены совместно с Минобороны РФ и опубликованы на сайте «Объясняем.рф».
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко совместно с Минобороны России заняться информированием граждан о частичной мобилизации. Мишустин подчеркнул, что информирование является важной составляющей объявленной президентом частичной мобилизации.
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