В России заработала горячая линия по мобилизации

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Комитет по экономической политике. Курган, мониторы, телефонный разговор, заседание думы, телефон в руках
Ответы на вопросы можно получить по номеру «122» Фото:

В России с сегодняшнего дня можно получить ответы по частичной мобилизации на горячей линии. Вопросы принимаются по номеру «122».

«Горячая линия 122 задействована для решения вопросов по частичной мобилизации», — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также ответы на вопросы о мобилизации можно получить через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф». Сейчас кабмин собирает часто задаваемые вопросы россиян по частичной мобилизации. Ответы будут подготовлены совместно с Минобороны РФ и опубликованы на сайте «Объясняем.рф».

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко совместно с Минобороны России заняться информированием граждан о частичной мобилизации. Мишустин подчеркнул, что информирование является важной составляющей объявленной президентом частичной мобилизации.

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В России с сегодняшнего дня можно получить ответы по частичной мобилизации на горячей линии. Вопросы принимаются по номеру «122». «Горячая линия 122 задействована для решения вопросов по частичной мобилизации», — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает РИА «Новости». Также ответы на вопросы о мобилизации можно получить через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф». Сейчас кабмин собирает часто задаваемые вопросы россиян по частичной мобилизации. Ответы будут подготовлены совместно с Минобороны РФ и опубликованы на сайте «Объясняем.рф». Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко совместно с Минобороны России заняться информированием граждан о частичной мобилизации. Мишустин подчеркнул, что информирование является важной составляющей объявленной президентом частичной мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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