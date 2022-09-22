В России заработала горячая линия по мобилизации 22 сентября 2022 в 22:08 Размер текста - 17 + Ответы на вопросы можно получить по номеру «122» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России с сегодняшнего дня можно получить ответы по частичной мобилизации на горячей линии. Вопросы принимаются по номеру «122». «Горячая линия 122 задействована для решения вопросов по частичной мобилизации», — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает РИА «Новости». Также ответы на вопросы о мобилизации можно получить через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф». Сейчас кабмин собирает часто задаваемые вопросы россиян по частичной мобилизации. Ответы будут подготовлены совместно с Минобороны РФ и опубликованы на сайте «Объясняем.рф». Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко совместно с Минобороны России заняться информированием граждан о частичной мобилизации. Мишустин подчеркнул, что информирование является важной составляющей объявленной президентом частичной мобилизации. В России с сегодняшнего дня можно получить ответы по частичной мобилизации на горячей линии. Вопросы принимаются по номеру «122». «Горячая линия 122 задействована для решения вопросов по частичной мобилизации», — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает РИА «Новости». Также ответы на вопросы о мобилизации можно получить через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф». Сейчас кабмин собирает часто задаваемые вопросы россиян по частичной мобилизации. Ответы будут подготовлены совместно с Минобороны РФ и опубликованы на сайте «Объясняем.рф». Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко совместно с Минобороны России заняться информированием граждан о частичной мобилизации. Мишустин подчеркнул, что информирование является важной составляющей объявленной президентом частичной мобилизации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям