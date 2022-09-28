Глава Херсона Сальдо попросил Путина признать регион частью РФ

Референдум проходил с 23 по 27 сентября
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Глава Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он попросил главу государства признать итоги референдума и включить регион в состав РФ.
Референдумы о присоединении территорий ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья к России проходили с 23 по 27 сентября.
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