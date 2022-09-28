Глава Херсона Сальдо попросил Путина признать регион частью РФ

Глава Херсона Сальдо обратился к Путину
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Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень
Референдум проходил с 23 по 27 сентября Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Глава Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он попросил главу государства признать итоги референдума и включить регион в состав РФ.

Референдумы о присоединении территорий ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья к России проходили с 23 по 27 сентября.

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Глава Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он попросил главу государства признать итоги референдума и включить регион в состав РФ. Референдумы о присоединении территорий ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья к России проходили с 23 по 27 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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