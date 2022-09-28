В Совфеде анонсировали новое изменение Конституции РФ

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Конституция Российской Федерации. Екатеринбург, конституция рф, конституция, закон, законы рф, конституция российской федерации
Изменение Конституции РФ потребуется по итогам референдумов на освобожденных территориях Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Включение в состав России новых регионов по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области потребует изменения Конституции РФ. Об этом заявил сенатор от Астраханской области Александр Башкин.

«Принятие в состав РФ новых субъектов федерации по итогам референдумов потребует внесения изменений в Конституцию», — заявил Башкин. Его слова приводит РИА «Новости».

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Включение в состав России новых регионов по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области потребует изменения Конституции РФ. Об этом заявил сенатор от Астраханской области Александр Башкин. «Принятие в состав РФ новых субъектов федерации по итогам референдумов потребует внесения изменений в Конституцию», — заявил Башкин. Его слова приводит РИА «Новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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