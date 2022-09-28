В Совфеде анонсировали новое изменение Конституции РФ

Изменение Конституции РФ потребуется по итогам референдумов на освобожденных территориях
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Включение в состав России новых регионов по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области потребует изменения Конституции РФ. Об этом заявил сенатор от Астраханской области Александр Башкин.
«Принятие в состав РФ новых субъектов федерации по итогам референдумов потребует внесения изменений в Конституцию», — заявил Башкин. Его слова приводит РИА «Новости».
Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - все главные новости о мобилизации и результатах референдума