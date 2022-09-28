В Госдуме хотят прекратить финансирование артистов, выступивших против СВО

28 сентября 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

В Госдуме внесли проект о прекращении финансирования артистов, выступающих против СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Государственной думе хотят прекратить финансирование артистов, выступивших против спецоперации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вице-спикера Госдумы Александра Бабакова. Сам Бабаков выступил автором данной инициативы. «После объявления о начале СВО <…> часть деятелей российской культуры не только заняла явную антигосударственную позицию, но и призывала ввести меры ограничительного характера в отношении России, граждан страны и юридических лиц», — подчеркнул вице-спикер. После чего, комитету Госдумы по вопросам собственности предложили обратиться в Правительство с предложением о приостановке выплат участникам сферы шоу-бизнеса. Проект протокольного поручения о приостановке финансирования деятелей культуры подготовил депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» Николай Новичков. Под ограничения по финансированию должны попадать те артисты, которые после начала спецоперации дискредитируют Россию, распространяют соответствующие фейки, являются иностранными агентами или же зарегистрированы в недружественных странах. По итогу, депутаты поддержали данное протокольный проект. Ранее, артистка Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за своим мужем. Это она сделала после того, как в реестр был внесен ее супруг Максим Галкин (внесен в реестр физлиц-иноагентов). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов, а также денацификации и демилитаризации украинской стороны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Государственной думе хотят прекратить финансирование артистов, выступивших против спецоперации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вице-спикера Госдумы Александра Бабакова. Сам Бабаков выступил автором данной инициативы. «После объявления о начале СВО <…> часть деятелей российской культуры не только заняла явную антигосударственную позицию, но и призывала ввести меры ограничительного характера в отношении России, граждан страны и юридических лиц», — подчеркнул вице-спикер. После чего, комитету Госдумы по вопросам собственности предложили обратиться в Правительство с предложением о приостановке выплат участникам сферы шоу-бизнеса. Проект протокольного поручения о приостановке финансирования деятелей культуры подготовил депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» Николай Новичков. Под ограничения по финансированию должны попадать те артисты, которые после начала спецоперации дискредитируют Россию, распространяют соответствующие фейки, являются иностранными агентами или же зарегистрированы в недружественных странах. По итогу, депутаты поддержали данное протокольный проект. Ранее, артистка Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за своим мужем. Это она сделала после того, как в реестр был внесен ее супруг Максим Галкин (внесен в реестр физлиц-иноагентов). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов, а также денацификации и демилитаризации украинской стороны.