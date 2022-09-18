Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за своим мужем

Алла Пугачева захотела получить статус иноагента после своего мужа Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Певица Алла Пугачева просит признать ее иностранным агентом вслед за ее мужем — пародистом Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц-иноагентов). Об этом она написала в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны. Я солидарна со своим мужем», — написала она.

Ранее, 16 сентября артист Максим Галкин был внесен в реестр физлиц-иноагентов. Об этом свидетельствуют данные Минюста. В Кремле отмечали, что певец был уличен в «ложных по отношению к армии РФ» высказываниях. На него также возбуждали дело по подозрению в экстремизме. Галкин неоднократно высказывался против вынужденной спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины.