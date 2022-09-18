Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за своим мужем

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Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым в ЦДЛ. Москва. , пугачева алла
Алла Пугачева захотела получить статус иноагента после своего мужа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Певица Алла Пугачева просит признать ее иностранным агентом вслед за ее мужем — пародистом Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц-иноагентов). Об этом она написала в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны. Я солидарна со своим мужем», — написала она.

Ранее, 16 сентября артист Максим Галкин был внесен в реестр физлиц-иноагентов. Об этом свидетельствуют данные Минюста. В Кремле отмечали, что певец был уличен в «ложных по отношению к армии РФ» высказываниях. На него также возбуждали дело по подозрению в экстремизме. Галкин неоднократно высказывался против вынужденной спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

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Певица Алла Пугачева просит признать ее иностранным агентом вслед за ее мужем — пародистом Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц-иноагентов). Об этом она написала в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны. Я солидарна со своим мужем», — написала она. Ранее, 16 сентября артист Максим Галкин был внесен в реестр физлиц-иноагентов. Об этом свидетельствуют данные Минюста. В Кремле отмечали, что певец был уличен в «ложных по отношению к армии РФ» высказываниях. На него также возбуждали дело по подозрению в экстремизме. Галкин неоднократно высказывался против вынужденной спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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