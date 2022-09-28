Еврокомиссия: восьмой пакет санкций лишит РФ 7 млрд дохода

28 сентября 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

В отношении РФ, Еврокомиссия готовит восьмой пакет санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Восьмой пакет санкций лишит РФ дохода в размере семи миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Сегодня мы представляем новый пакет санкций против России», — сказала она журналистам. Ее слова приводит РИА «Новости». Среди новых ограничений планируется ввести порог цен на российскую нефть. Кроме того, ЕК планирует запретить гражданам стран, которые являются членами Евросоюза, занимать руководящие должности в российских компаниях. Еврокомиссия также готовит санкции и для физических лиц, которые помогали России обходить санкции против нее. «Это могут быть не только граждане РФ», — заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель. Западные страны вводят антироссийские санкции после того, как РФ начала спецоперацию на территории Украины. Еврокомиссия разрабатывает уже восьмой по счету пакет санкций. Новые ограничения в сторону РФ связаны с проведением референдумов на освобожденных Россией территориях. Это Донбасс, Херсонская и Запорожская области. При этом несмотря на усиление санкционного режима, ЕС намерен смягчить санкции в отношении цемента и удобрений из России, пишет RT.

Восьмой пакет санкций лишит РФ дохода в размере семи миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Сегодня мы представляем новый пакет санкций против России», — сказала она журналистам. Ее слова приводит РИА «Новости». Среди новых ограничений планируется ввести порог цен на российскую нефть. Кроме того, ЕК планирует запретить гражданам стран, которые являются членами Евросоюза, занимать руководящие должности в российских компаниях. Еврокомиссия также готовит санкции и для физических лиц, которые помогали России обходить санкции против нее. «Это могут быть не только граждане РФ», — заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель. Западные страны вводят антироссийские санкции после того, как РФ начала спецоперацию на территории Украины. Еврокомиссия разрабатывает уже восьмой по счету пакет санкций. Новые ограничения в сторону РФ связаны с проведением референдумов на освобожденных Россией территориях. Это Донбасс, Херсонская и Запорожская области. При этом несмотря на усиление санкционного режима, ЕС намерен смягчить санкции в отношении цемента и удобрений из России, пишет RT.