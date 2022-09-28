Глава Дагестана обвинил в организации протестов спецслужбы Украины

Нарушение общественного порядка в Дагестане спровоцировали украинские спецслужбы. Об этом заявил журналистам глава республики Сергей Меликов.
«Эти сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции вооруженных сил Украины <…> Я хочу, чтобы дагестанцы поняли, кто их к этим акциям призывает. Их призывают те, кто убивает сегодня наших ребят, которые защищают нашу родину», — приводит слова Меликова РИА «Новости».
Ранее в Дагестане прошли несанкционированные акции протеста против частичной мобилизации, участникам которых на данный момент назначаются штрафы и аресты до пяти суток, передает MK. В России на фоне спецоперации по защите Донбасса проходит частичная мобилизация. Она была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября с целью защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Ряд регионов РФ уже перевыполнили план по числу мобилизованных благодаря добровольцам
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Нарушение общественного порядка в Дагестане спровоцировали украинские спецслужбы. Об этом заявил журналистам глава республики Сергей Меликов. «Эти сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции вооруженных сил Украины <…> Я хочу, чтобы дагестанцы поняли, кто их к этим акциям призывает. Их призывают те, кто убивает сегодня наших ребят, которые защищают нашу родину», — приводит слова Меликова РИА «Новости». Ранее в Дагестане прошли несанкционированные акции протеста против частичной мобилизации, участникам которых на данный момент назначаются штрафы и аресты до пяти суток, передает MK. В России на фоне спецоперации по защите Донбасса проходит частичная мобилизация. Она была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября с целью защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Ряд регионов РФ уже перевыполнили план по числу мобилизованных благодаря добровольцам