11 регионов РФ перевыполнили план по числу мобилизованных благодаря добровольцам

25 сентября 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

В регионах наблюдается большой наплыв добровольцев с боевым опытом, сообщают СМИ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В 11 регионах России перевыполнен план по количеству прибывших на военную службу резервистов. Об этом сообщил telegram-канал «Война с фейками», ссылаясь на источник в Министерстве обороны РФ. Авторы уточнили, что в рядах добровольцев преобладают люди с боевым опытом. «В 11 регионах число прибывших резервистов уже превысило необходимый план. Идет большой наплыв добровольцев, как правило, отслуживших срочную службу и с боевым опытом», — говорится в публикации. Авторы канала отметили, что военкоматы четко выполняют новые установки Минобороны в ходе мобилизационных мероприятий. Согласно требованиям военного ведомства, в данный момент призыву не подлежат граждане, отмеченные кодами ВУС (военно-учетная специальность) 998 и 999, то есть те, кто имеет военный билет, но не служил в армии, либо является ограниченно годным и не проходил военную подготовку. «Если обладатели таких кодов и получают повестки, то отправляются домой прямо из военкомата», — объясняется в публикации. Фактически на службу призываются только запасники, способные выполнять боевые задачи, люди с востребованными военными специальностями, годные по состоянию здоровья, с наличием опыта военной службы, а также ветераны боевых действий, добавили авторы. Источник в Минобороны уточнил, что основная масса тех, кто по ошибке получает повестки, после чего возвращается домой, состоит из запасников, которые в необходимое время забыли обновить свои данные в военкомате. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 11 регионах России перевыполнен план по количеству прибывших на военную службу резервистов. Об этом сообщил telegram-канал «Война с фейками», ссылаясь на источник в Министерстве обороны РФ. Авторы уточнили, что в рядах добровольцев преобладают люди с боевым опытом. «В 11 регионах число прибывших резервистов уже превысило необходимый план. Идет большой наплыв добровольцев, как правило, отслуживших срочную службу и с боевым опытом», — говорится в публикации. Авторы канала отметили, что военкоматы четко выполняют новые установки Минобороны в ходе мобилизационных мероприятий. Согласно требованиям военного ведомства, в данный момент призыву не подлежат граждане, отмеченные кодами ВУС (военно-учетная специальность) 998 и 999, то есть те, кто имеет военный билет, но не служил в армии, либо является ограниченно годным и не проходил военную подготовку. «Если обладатели таких кодов и получают повестки, то отправляются домой прямо из военкомата», — объясняется в публикации. Фактически на службу призываются только запасники, способные выполнять боевые задачи, люди с востребованными военными специальностями, годные по состоянию здоровья, с наличием опыта военной службы, а также ветераны боевых действий, добавили авторы. Источник в Минобороны уточнил, что основная масса тех, кто по ошибке получает повестки, после чего возвращается домой, состоит из запасников, которые в необходимое время забыли обновить свои данные в военкомате. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов.