Курганские чиновники избавляются от компании из-за проваленного инвестпроекта

Курганские власти через суд пытаются расторгнуть договор с предприятием-резидентом ТОСЭР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Курганской области через суд расторгает договор с предприятием «АгроТехнология» по реализации проекта на территории опережающего развития «Варгаши». Соответствующая информация размещена в открытых судебных данных.

«Департамент экономразвития Курганской области обратился в суд с иском к ООО „АгроТехнология“. Требование — расторгнуть договор от 25 февраля 2021 об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) „Варгаши“, заключенное между истцом и ответчиков», — говорится в документах. Судебное заседание назначено на 4 октября.

В пресс-службе правительства на запрос ответили, что «АгроТехнология» является резидентом ТОСЭР «Варгаши» с марта 2021 года. За прошедшее время предприятие не приступило к реализации инвестиционного проекта, а также не представляло ежеквартальные отчеты о ходе исполнения обязательств, что является нарушением соглашения и влечет за собой расторжение договора.

«В июне 2022 года департамент направлял предприятию предложение о расторжении соглашения в досудебном порядке, но ответа не получил. В связи с этим департамент направил иск в суд», — указано в ответе. Найти телефон организации или директора предприятия «АгроТехнология» Сергея Литвинова в открытых источниках найти не удалось.

На сегодняшний день на ТОСЭР «Варгаши» реализуют проекты шести резидентов — по производству арматуры для добычи нефти, лазерной и термической обработке материалов, уплотнителей высокого давления для нефтяной, газовой, энергетической промышленности, производству габионов, изделий из стеклопластика и древесно-полимерных композитов, бетона и железобетона. С начала работы ТОСЭР «Варгаши» резидентами создано 75 новых рабочих мест и вложено более 153 млн рублей инвестиций.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти через суд пытаются расторгнуть соглашение с резидентом ТОСЭР «Варгаши» «Курганским заводом металлоконструкций 45». Соглашение подразумевало, что завод создаст новые рабочие места, однако, по мнению властей, будущий резидент нарушил условия договора.