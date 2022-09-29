Кабмин будет запрещать грузоперевозки из недружественных стран

Правительство РФ сможет запрещать международные грузовые автомобильные перевозки по территории России в случае, если транспортное средство зарегистрировано в недружественной стране. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Предоставить Правительству Российской Федерации полномочие по установлению запрета на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории РФ грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан и юридических лиц РФ ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее в Федеральной таможенной службе обвинили страны Европы в «расизме» по отношению к россиянам. Перевозчиков из РФ не пускали в страны Запада из-за их национальности. В частности, Прибалтика и Польша искусственно тормозили доставку грузов из РФ.
Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews
Правительство РФ сможет запрещать международные грузовые автомобильные перевозки по территории России в случае, если транспортное средство зарегистрировано в недружественной стране. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Предоставить Правительству Российской Федерации полномочие по установлению запрета на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории РФ грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан и юридических лиц РФ ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Ранее в Федеральной таможенной службе обвинили страны Европы в «расизме» по отношению к россиянам. Перевозчиков из РФ не пускали в страны Запада из-за их национальности. В частности, Прибалтика и Польша искусственно тормозили доставку грузов из РФ. Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.