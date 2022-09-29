Кабмин будет запрещать грузоперевозки из недружественных стран

29 сентября 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Запрет будут ввозить для перевозчиков из недружественных стран Фото: Анна Майорова © URA.RU Правительство РФ сможет запрещать международные грузовые автомобильные перевозки по территории России в случае, если транспортное средство зарегистрировано в недружественной стране. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Предоставить Правительству Российской Федерации полномочие по установлению запрета на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории РФ грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан и юридических лиц РФ ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Ранее в Федеральной таможенной службе обвинили страны Европы в «расизме» по отношению к россиянам. Перевозчиков из РФ не пускали в страны Запада из-за их национальности. В частности, Прибалтика и Польша искусственно тормозили доставку грузов из РФ. Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.

Правительство РФ сможет запрещать международные грузовые автомобильные перевозки по территории России в случае, если транспортное средство зарегистрировано в недружественной стране. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Предоставить Правительству Российской Федерации полномочие по установлению запрета на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории РФ грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан и юридических лиц РФ ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Ранее в Федеральной таможенной службе обвинили страны Европы в «расизме» по отношению к россиянам. Перевозчиков из РФ не пускали в страны Запада из-за их национальности. В частности, Прибалтика и Польша искусственно тормозили доставку грузов из РФ. Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.