Кабмин будет запрещать грузоперевозки из недружественных стран

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Запрет будут ввозить для перевозчиков из недружественных стран Фото:

Правительство РФ сможет запрещать международные грузовые автомобильные перевозки по территории России в случае, если транспортное средство зарегистрировано в недружественной стране. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Предоставить Правительству Российской Федерации полномочие по установлению запрета на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории РФ грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан и юридических лиц РФ ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее в Федеральной таможенной службе обвинили страны Европы в «расизме» по отношению к россиянам. Перевозчиков из РФ не пускали в страны Запада из-за их национальности. В частности, Прибалтика и Польша искусственно тормозили доставку грузов из РФ.

Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.

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Правительство РФ сможет запрещать международные грузовые автомобильные перевозки по территории России в случае, если транспортное средство зарегистрировано в недружественной стране. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Предоставить Правительству Российской Федерации полномочие по установлению запрета на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории РФ грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан и юридических лиц РФ ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Ранее в Федеральной таможенной службе обвинили страны Европы в «расизме» по отношению к россиянам. Перевозчиков из РФ не пускали в страны Запада из-за их национальности. В частности, Прибалтика и Польша искусственно тормозили доставку грузов из РФ. Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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