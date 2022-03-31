Глава СПЧ Фадеев: на победу над русофобией в Европе нужны годы

Победа над русофобией в европейских странах может произойти только через несколько лет. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента РФ Валерий Фадеев.
«На преодоление русофобии [в странах Европы] потребуются годы. Я надеюсь, что рано или поздно достойные люди в европейских странах завоюют возможность высказывать свою точку зрения», — заявил «Известиям» Валерий Фадеев.
По его словам, страны Запада откажутся от «культуры отмены» России, если она покажет им «иной образ будущего», который продемонстрирует более справедливую и равноправную жизнь. Фадеев добавил, что западные страны начали «отменять» Россию, из-за того, что она отторгла их главные ценности.
После начала спецоперации РФ по денацификации Украины западные страны ввели антироссийские санкции. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Россияне по всему миру начали сообщать о случаях русофобии. В Кремле объяснили, почему сложно защитить россиян, живущих за рубежом.
Победа над русофобией в европейских странах может произойти только через несколько лет. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента РФ Валерий Фадеев. «На преодоление русофобии [в странах Европы] потребуются годы. Я надеюсь, что рано или поздно достойные люди в европейских странах завоюют возможность высказывать свою точку зрения», — заявил «Известиям» Валерий Фадеев. По его словам, страны Запада откажутся от «культуры отмены» России, если она покажет им «иной образ будущего», который продемонстрирует более справедливую и равноправную жизнь. Фадеев добавил, что западные страны начали «отменять» Россию, из-за того, что она отторгла их главные ценности. После начала спецоперации РФ по денацификации Украины западные страны ввели антироссийские санкции. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Россияне по всему миру начали сообщать о случаях русофобии. В Кремле объяснили, почему сложно защитить россиян, живущих за рубежом.