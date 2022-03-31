31 марта 2022

Глава СПЧ Фадеев: на победу над русофобией в Европе нужны годы

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Проект «Прямая линия» при участии советника Президента России Валерия Фадеева. Екатеринбург, фадеев валерий
Россия должна показать Западу «иной образ будущего», чтобы победить русофобию, считает Валерий Фадеев Фото:
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Победа над русофобией в европейских странах может произойти только через несколько лет. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента РФ Валерий Фадеев.

«На преодоление русофобии [в странах Европы] потребуются годы. Я надеюсь, что рано или поздно достойные люди в европейских странах завоюют возможность высказывать свою точку зрения», — заявил «Известиям» Валерий Фадеев.

По его словам, страны Запада откажутся от «культуры отмены» России, если она покажет им «иной образ будущего», который продемонстрирует более справедливую и равноправную жизнь. Фадеев добавил, что западные страны начали «отменять» Россию, из-за того, что она отторгла их главные ценности.

После начала спецоперации РФ по денацификации Украины западные страны ввели антироссийские санкции. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Россияне по всему миру начали сообщать о случаях русофобии. В Кремле объяснили, почему сложно защитить россиян, живущих за рубежом.

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Победа над русофобией в европейских странах может произойти только через несколько лет. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента РФ Валерий Фадеев. «На преодоление русофобии [в странах Европы] потребуются годы. Я надеюсь, что рано или поздно достойные люди в европейских странах завоюют возможность высказывать свою точку зрения», — заявил «Известиям» Валерий Фадеев. По его словам, страны Запада откажутся от «культуры отмены» России, если она покажет им «иной образ будущего», который продемонстрирует более справедливую и равноправную жизнь. Фадеев добавил, что западные страны начали «отменять» Россию, из-за того, что она отторгла их главные ценности. После начала спецоперации РФ по денацификации Украины западные страны ввели антироссийские санкции. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Россияне по всему миру начали сообщать о случаях русофобии. В Кремле объяснили, почему сложно защитить россиян, живущих за рубежом.
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