Глава СПЧ Фадеев: на победу над русофобией в Европе нужны годы

01 апреля 2022 в 05:21 Размер текста - 17 +

Россия должна показать Западу «иной образ будущего», чтобы победить русофобию, считает Валерий Фадеев Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Победа над русофобией в европейских странах может произойти только через несколько лет. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента РФ Валерий Фадеев. «На преодоление русофобии [в странах Европы] потребуются годы. Я надеюсь, что рано или поздно достойные люди в европейских странах завоюют возможность высказывать свою точку зрения», — заявил «Известиям» Валерий Фадеев. По его словам, страны Запада откажутся от «культуры отмены» России, если она покажет им «иной образ будущего», который продемонстрирует более справедливую и равноправную жизнь. Фадеев добавил, что западные страны начали «отменять» Россию, из-за того, что она отторгла их главные ценности. После начала спецоперации РФ по денацификации Украины западные страны ввели антироссийские санкции. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Россияне по всему миру начали сообщать о случаях русофобии. В Кремле объяснили, почему сложно защитить россиян, живущих за рубежом. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Победа над русофобией в европейских странах может произойти только через несколько лет. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента РФ Валерий Фадеев. «На преодоление русофобии [в странах Европы] потребуются годы. Я надеюсь, что рано или поздно достойные люди в европейских странах завоюют возможность высказывать свою точку зрения», — заявил «Известиям» Валерий Фадеев. По его словам, страны Запада откажутся от «культуры отмены» России, если она покажет им «иной образ будущего», который продемонстрирует более справедливую и равноправную жизнь. Фадеев добавил, что западные страны начали «отменять» Россию, из-за того, что она отторгла их главные ценности. После начала спецоперации РФ по денацификации Украины западные страны ввели антироссийские санкции. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Россияне по всему миру начали сообщать о случаях русофобии. В Кремле объяснили, почему сложно защитить россиян, живущих за рубежом.