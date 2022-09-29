Смертную казнь в ДНР заменят пожизненным сроком после присоединения к РФ

29 сентября 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

В ДНР смертную казнь заменят пожизненным сроком Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Донецкой Народной Республике (ДНР) после вхождения региона в состав России смертную казнь заменят на пожизненные сроки. Об этом сообщает зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов. «Что касается лиц, совершивших преступления, после вхождения в состав РФ смертная казнь применяться не будет, потому что у нас есть мораторий. Она автоматически будет заменена на пожизненные сроки наказания», — цитирует Бессарабова ТАСС. При этом зампред добавил, что осужденные могут подать запрос на пересмотр уголовного дела после вхождения любого региона в состав РФ. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал поддержать решение жителей освобожденных территорий о вхождении в РФ, передавали «Дни.ру». 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы по вопросу присоединения к России. По итогам референдума, проведенного в ДНР, глава региона Денис Пушилин едет в Москву для дальнейших юридических процедур по вхождению республики в состав России, сообщал «Царьград».

В Донецкой Народной Республике (ДНР) после вхождения региона в состав России смертную казнь заменят на пожизненные сроки. Об этом сообщает зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов. «Что касается лиц, совершивших преступления, после вхождения в состав РФ смертная казнь применяться не будет, потому что у нас есть мораторий. Она автоматически будет заменена на пожизненные сроки наказания», — цитирует Бессарабова ТАСС. При этом зампред добавил, что осужденные могут подать запрос на пересмотр уголовного дела после вхождения любого региона в состав РФ. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал поддержать решение жителей освобожденных территорий о вхождении в РФ, передавали «Дни.ру». 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы по вопросу присоединения к России. По итогам референдума, проведенного в ДНР, глава региона Денис Пушилин едет в Москву для дальнейших юридических процедур по вхождению республики в состав России, сообщал «Царьград».