Смертную казнь в ДНР заменят пожизненным сроком после присоединения к РФ

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Вагай. Деревня , в которой жил Рамиль Шамсутдинов. Тюменская область, колючая проволока, заключенные, колючка
В ДНР смертную казнь заменят пожизненным сроком Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Донецкой Народной Республике (ДНР) после вхождения региона в состав России смертную казнь заменят на пожизненные сроки. Об этом сообщает зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

«Что касается лиц, совершивших преступления, после вхождения в состав РФ смертная казнь применяться не будет, потому что у нас есть мораторий. Она автоматически будет заменена на пожизненные сроки наказания», — цитирует Бессарабова ТАСС. При этом зампред добавил, что осужденные могут подать запрос на пересмотр уголовного дела после вхождения любого региона в состав РФ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал поддержать решение жителей освобожденных территорий о вхождении в РФ, передавали «Дни.ру». 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы по вопросу присоединения к России. По итогам референдума, проведенного в ДНР, глава региона Денис Пушилин едет в Москву для дальнейших юридических процедур по вхождению республики в состав России, сообщал «Царьград».

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В Донецкой Народной Республике (ДНР) после вхождения региона в состав России смертную казнь заменят на пожизненные сроки. Об этом сообщает зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов. «Что касается лиц, совершивших преступления, после вхождения в состав РФ смертная казнь применяться не будет, потому что у нас есть мораторий. Она автоматически будет заменена на пожизненные сроки наказания», — цитирует Бессарабова ТАСС. При этом зампред добавил, что осужденные могут подать запрос на пересмотр уголовного дела после вхождения любого региона в состав РФ. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал поддержать решение жителей освобожденных территорий о вхождении в РФ, передавали «Дни.ру». 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы по вопросу присоединения к России. По итогам референдума, проведенного в ДНР, глава региона Денис Пушилин едет в Москву для дальнейших юридических процедур по вхождению республики в состав России, сообщал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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