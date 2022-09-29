Военный комиссар Якутии опроверг информацию об отправке мобилизованных на фронт

Мобилизованные Якутии продолжают подготовку на восточном военном округе, говорить о их участии в боевых действиях рано. Об этом сообщил военный комиссар Якутии.
«В скором времени после подготовки они постепенно будут подходить ближе к районам спецоперации», — цитирует военкома РИА «Новости». Он отметил, что мобилизованные могут не попасть в зону боевых действий, а остаться на территории России в качестве резерва.
Ранее сообщалось о том, что мобилизация в Москве идет в плановом режиме, многие приходят сами, передавали «Дни.ру». Первые мобилизованные прибыли в Харьковскую область, их заверили, что на передовую без боевого опыта никого не отправят, сообщал «Царьград». Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов.
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Мобилизованные Якутии продолжают подготовку на восточном военном округе, говорить о их участии в боевых действиях рано. Об этом сообщил военный комиссар Якутии. «В скором времени после подготовки они постепенно будут подходить ближе к районам спецоперации», — цитирует военкома РИА «Новости». Он отметил, что мобилизованные могут не попасть в зону боевых действий, а остаться на территории России в качестве резерва. Ранее сообщалось о том, что мобилизация в Москве идет в плановом режиме, многие приходят сами, передавали «Дни.ру». Первые мобилизованные прибыли в Харьковскую область, их заверили, что на передовую без боевого опыта никого не отправят, сообщал «Царьград». Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов.