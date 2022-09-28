Тюменский повар-кондитер решил оставить кухню ради спецоперации

Добровольцами становятся люди самых разных профессий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Тюменский повар-кондитер решил временно оставить свою профессию ради участия в специальной военной операции на Украине. Сейчас мужчина выясняет, как стать добровольцем. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.

«И вообще, начнем с того, что я считаю себя патриотом. Я искренне не понимаю тех людей, что сбежали из России в другие страны после объявления президентом частичной мобилизации. Это настоящая трусость, не имеющая с моим пониманием жизни ничего общего», — заявил он. Прежде Георгий не служил в армии, поскольку в школьные годы частенько конфликтовал с одноклассниками и был поставлен на учет. По его словам, именно это и стало причиной того, что на срочную службу он так и не поступил. Теперь, когда он давно уже снят с этого учета, намерен пройти переосвидетельствование и отправиться служить по контракту.

Георгий уверен, что если наступит полномасштабная война, то деться от нее будет некуда. Поэтому он решил принять участие в специальной военной операции, чтобы помочь российской армии не допустить такого развития событий.

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Это связано с ведением спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. По данным Минобороны России, в планах призвать 300 тысяч запасников.