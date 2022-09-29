В Екатеринбурге затопило дорогу под мостом. Фото, видео

29 сентября 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

Автомобилисты жалуются на глубокие лужи на улице Щербакова (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге затопило участок улицы Щербакова в районе пересечения с Самолетной. Уровень воды настолько высокий, что водители не рискуют ехать по дороге, рассказывают очевидцы в соцсетях. «Дорогу под ж/д мостом на Самолетной — Щербакова сильно затопило, видимо из-за коммунальной аварии. Автомобилисты не рискуют проезжать», — сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург». Видео потопа также публикует паблик «Бандитский центр Екб». URA.RU направило запрос в пресс-службу «Водоканала» с просьбой уточнить, действительно ли причиной потопа является коммунальная авария. «Диспетчерской службой было зафиксировано резкое снижение давления в сети. На место направлена бригада для выяснения причин технологического нарушения. Сейчас специалисты проводят отключение участки сети, на котором идет утечка», — рассказали в пресс-службе. Автомобилисты предполагают, что причина потопа — коммунальная авария Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург» Потоп образовался на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»

В Екатеринбурге затопило участок улицы Щербакова в районе пересечения с Самолетной. Уровень воды настолько высокий, что водители не рискуют ехать по дороге, рассказывают очевидцы в соцсетях. «Дорогу под ж/д мостом на Самолетной — Щербакова сильно затопило, видимо из-за коммунальной аварии. Автомобилисты не рискуют проезжать», — сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург». Видео потопа также публикует паблик «Бандитский центр Екб». URA.RU направило запрос в пресс-службу «Водоканала» с просьбой уточнить, действительно ли причиной потопа является коммунальная авария. «Диспетчерской службой было зафиксировано резкое снижение давления в сети. На место направлена бригада для выяснения причин технологического нарушения. Сейчас специалисты проводят отключение участки сети, на котором идет утечка», — рассказали в пресс-службе.