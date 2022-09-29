В Екатеринбурге затопило участок улицы Щербакова в районе пересечения с Самолетной. Уровень воды настолько высокий, что водители не рискуют ехать по дороге, рассказывают очевидцы в соцсетях.
«Дорогу под ж/д мостом на Самолетной — Щербакова сильно затопило, видимо из-за коммунальной аварии. Автомобилисты не рискуют проезжать», — сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург». Видео потопа также публикует паблик «Бандитский центр Екб».
URA.RU направило запрос в пресс-службу «Водоканала» с просьбой уточнить, действительно ли причиной потопа является коммунальная авария. «Диспетчерской службой было зафиксировано резкое снижение давления в сети. На место направлена бригада для выяснения причин технологического нарушения. Сейчас специалисты проводят отключение участки сети, на котором идет утечка», — рассказали в пресс-службе.
Автомобилисты предполагают, что причина потопа — коммунальная авария
Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»
Потоп образовался на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная
В Екатеринбурге затопило участок улицы Щербакова в районе пересечения с Самолетной. Уровень воды настолько высокий, что водители не рискуют ехать по дороге, рассказывают очевидцы в соцсетях. «Дорогу под ж/д мостом на Самолетной — Щербакова сильно затопило, видимо из-за коммунальной аварии. Автомобилисты не рискуют проезжать», — сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург». Видео потопа также публикует паблик «Бандитский центр Екб». URA.RU направило запрос в пресс-службу «Водоканала» с просьбой уточнить, действительно ли причиной потопа является коммунальная авария. «Диспетчерской службой было зафиксировано резкое снижение давления в сети. На место направлена бригада для выяснения причин технологического нарушения. Сейчас специалисты проводят отключение участки сети, на котором идет утечка», — рассказали в пресс-службе.