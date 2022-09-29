29 сентября 2022

В Екатеринбурге затопило дорогу под мостом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подтопленная улица Шефская. Екатеринбург, газель, затопленная улица, потоп, подтопление, улица шефская
Автомобилисты жалуются на глубокие лужи на улице Щербакова (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге затопило участок улицы Щербакова в районе пересечения с Самолетной. Уровень воды настолько высокий, что водители не рискуют ехать по дороге, рассказывают очевидцы в соцсетях.

«Дорогу под ж/д мостом на Самолетной — Щербакова сильно затопило, видимо из-за коммунальной аварии. Автомобилисты не рискуют проезжать», — сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург». Видео потопа также публикует паблик «Бандитский центр Екб».

URA.RU направило запрос в пресс-службу «Водоканала» с просьбой уточнить, действительно ли причиной потопа является коммунальная авария. «Диспетчерской службой было зафиксировано резкое снижение давления в сети. На место направлена бригада для выяснения причин технологического нарушения. Сейчас специалисты проводят отключение участки сети, на котором идет утечка», — рассказали в пресс-службе.

Автомобилисты предполагают, что причина потопа — коммунальная авария
Фото:
Потоп образовался на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная
Фото:

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В Екатеринбурге затопило участок улицы Щербакова в районе пересечения с Самолетной. Уровень воды настолько высокий, что водители не рискуют ехать по дороге, рассказывают очевидцы в соцсетях. «Дорогу под ж/д мостом на Самолетной — Щербакова сильно затопило, видимо из-за коммунальной аварии. Автомобилисты не рискуют проезжать», — сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург». Видео потопа также публикует паблик «Бандитский центр Екб». URA.RU направило запрос в пресс-службу «Водоканала» с просьбой уточнить, действительно ли причиной потопа является коммунальная авария. «Диспетчерской службой было зафиксировано резкое снижение давления в сети. На место направлена бригада для выяснения причин технологического нарушения. Сейчас специалисты проводят отключение участки сети, на котором идет утечка», — рассказали в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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