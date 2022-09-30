В Запорожье прогремели десятки взрывов

30 сентября 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

ВСУ наносят удары по военным и гражданским объектам Запорожья, заявил Рогов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области зафиксированы десятки взрывов. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. «Сегодня утром в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, с 07:10 звучит серия взрывов. Мои земляки насчитали их уже около двух десятков», — написал Рогов в Telegram. Помимо взрывов, жители обратили внимание на звуки срабатывающей ПВО (противовоздушной обороны). По словам главы ВГА, Вооруженные силы Украины наносят удары как по военным объектам, так и по объектам гражданской инфраструктуры региона. При этом случаи падения фрагментов ракет на жилые дома вызваны неумелыми действиями украинских военных, отвечающих за применение ПВО, пояснил он.

На подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области зафиксированы десятки взрывов. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. «Сегодня утром в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, с 07:10 звучит серия взрывов. Мои земляки насчитали их уже около двух десятков», — написал Рогов в Telegram. Помимо взрывов, жители обратили внимание на звуки срабатывающей ПВО (противовоздушной обороны). По словам главы ВГА, Вооруженные силы Украины наносят удары как по военным объектам, так и по объектам гражданской инфраструктуры региона. При этом случаи падения фрагментов ракет на жилые дома вызваны неумелыми действиями украинских военных, отвечающих за применение ПВО, пояснил он.