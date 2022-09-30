США готовят новые санкции из-за расширения России 30 сентября 2022 в 18:36 Размер текста - 17 + США готовят новые антироссийские санкции Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США намерены ввести новые экономические санкции против РФ из-за присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист телеканала NBC Петер Александер. «Администрация [президента США Джо] Байдена, как ожидается, сегодня утром ответит на попытку России присоединить части восточной Украины. Будет объявлено о „новых экономических издержках“, то есть санкциях», — написал Александер. Ранее президент России Владимир Путин вместе с главами освобожденных территорий Украины подписал соглашения и вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья. «Народны четырех регионов становятся нашими гражданами навсегда», — сказал Путин. США намерены ввести новые экономические санкции против РФ из-за присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист телеканала NBC Петер Александер. «Администрация [президента США Джо] Байдена, как ожидается, сегодня утром ответит на попытку России присоединить части восточной Украины. Будет объявлено о „новых экономических издержках“, то есть санкциях», — написал Александер. Ранее президент России Владимир Путин вместе с главами освобожденных территорий Украины подписал соглашения и вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья. «Народны четырех регионов становятся нашими гражданами навсегда», — сказал Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям