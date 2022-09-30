США готовят новые санкции из-за расширения России

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США готовят новые антироссийские санкции Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США намерены ввести новые экономические санкции против РФ из-за присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист телеканала NBC Петер Александер.

«Администрация [президента США Джо] Байдена, как ожидается, сегодня утром ответит на попытку России присоединить части восточной Украины. Будет объявлено о „новых экономических издержках“, то есть санкциях», — написал Александер.

Ранее президент России Владимир Путин вместе с главами освобожденных территорий Украины подписал соглашения и вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья. «Народны четырех регионов становятся нашими гражданами навсегда», — сказал Путин.

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США намерены ввести новые экономические санкции против РФ из-за присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист телеканала NBC Петер Александер. «Администрация [президента США Джо] Байдена, как ожидается, сегодня утром ответит на попытку России присоединить части восточной Украины. Будет объявлено о „новых экономических издержках“, то есть санкциях», — написал Александер. Ранее президент России Владимир Путин вместе с главами освобожденных территорий Украины подписал соглашения и вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья. «Народны четырех регионов становятся нашими гражданами навсегда», — сказал Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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